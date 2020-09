FIFA 21 früher spielen mit Early Access – So spielst du 8 Tage vor Release

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

In der Regel erschien die Demo in den vergangenen Jahren zwei Wochen vor dem Release von FIFA 21. Daher ist mit einem Release um den 25. September herum zu rechnen. Alle Infos zur Demo haben wir hier zusammengefasst.

So bekommt ihr FIFA 21 drei Tage früher: Die zweite Möglichkeit, FIFA 21 früher zu spielen, sind die Champions und die Ultimate Edition von FIFA 21. Beide Versionen sind teurer als die Standard-Edition, bieten aber 3 Tage Vorabzugriff. Sie starten damit ab dem 06. Oktober und sind dann in vollem Umfang spielbar.

EA-Play-Mitglieder bekommen dabei den Zugriff auf eine 10-stündige Early Access Trial Version von FIFA 21. Nach Ablauf der 10 Stunden können Spieler dann zum offiziellen Release weiterspielen. Alle Fortschritte werden dabei in die Vollversion übernommen. Verfügbar ist EA Play auf PS4, Xbox One, Origin und Steam.

Wann erscheint FIFA 21? Offiziell erscheint FIFA 21 am Freitag, den 09. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Spiel noch vor dem offiziellen Release der Standard-Version zu spielen. Wir zeigen euch hier die Möglichkeiten in der Übersicht.

