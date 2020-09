FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Was wünscht ihr euch für die FIFA 21 Demo? Freut ihr euch auf die Neuerungen des neuen FIFA-Teils? Alle bisher offiziellen Informationen zum Spiel haben wir übrigens in unserer Übersicht zu FIFA 21 für euch zusammengefasst.

Doch ich brauche vor allem besseres VOLTA-Gameplay um Gefallen am Street-Modus von FIFA 21 zu finden. In FIFA 20 war das Gameplay an vielen Stellen etwas holprig . Zum Beispiel war es unfassbar schwer die kleinen Tore zu treffen oder wirklich präzise zu dribbeln.

Das wünsche ich mir: VOLTA habe ich im letzten Jahr, wie viele andere Spieler auch, nur mal angetestet und danach links liegen gelassen. Wobei der Street-Modus das Potential hat richtig cool zu sein. Und EA verspricht für FIFA 21 einiges an Neuerungen , und besonders der neue VOLTA-Koop-Modus hört sich richtig spannend an.

Deswegen hoffe ich in der Demo von FIFA 21 eine Verbesserung zu sehen. Ich wünsche mir endlich wieder Flanken schlagen zu können, die mit schönen Kopfballtoren belohnt werden. Denn unrealistisch war es ja schon, dass in FIFA 20 selbst Kopfballungeheuer wie Cristiano Ronaldo kaum Tore mit dem Kopf erzielen konnten.

Das wünsche ich mir: Wie viele Kopfballtore ich in FIFA 20 erzielt habe, könnte ich vermutlich an beiden Händen abzählen. Denn eins ist sicher: Viele waren es nicht.:

Wie in jedem Jahr wird auch 2020 noch vor dem Release von FIFA 21 eine Demo erscheinen. MeinMMO-Autor Julian Schröder verrät, was er sich von der kostenlosen Probeversion verspricht.

