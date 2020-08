FIFA 21: So soll der beliebte Modus Pro Club noch besser werden

In FIFA 21 wird es Neuerungen für den Pro Club geben. Diese sollen den beliebten Modus noch besser machen, indem sie euch mehr Einstellungsmöglichkeiten bieten.

Was ändert sich in FIFA 21? Wie die Entwickler in den Pitch Notes bekannt gegeben haben, soll es vor allem zwei große Änderungen geben:

Zum einen sollt ihr mehr Einstellungsmöglichkeiten bei den Spielern eures Teams bekommen.

Zum anderen werden taktische Elemente eingeführt.

Beide Anpassungen verbessern den Pro Club und geben dem Modus zudem mehr Tiefe. Das dürfte den Spielern gefallen, die Pro Club als Alternative zu Ultimate Team gespielt haben.

Allerdings lässt sich Ultimate Team zukünftig auch im Koop spielen, wenn ihr nicht lokal verbunden seid. Das macht den Modus für Spieler, die gerne mit ihren Freunden zocken, wieder interessanter.

Was ist eigentlich Pro Club? Im Pro Club könnt ihr mit einer beliebigen Zahl von Spielern gegeneinander antreten. Im besten Fall heißt das, dass jeweils 11 Spieler eine Mannschaft und damit jeden Spieler einzeln steuern. Ihr könnt aber auch nur die Steuerung eines Spielers übernehmen, während die KI die restlichen steuert.

Das Besondere ist dabei, dass ihr mit eurer Mannschaft ganz unten anfangt. Mit jeder Liga, die ihr aufsteigt, verbessert sich auch das Team.

Allerdings fehlte dem Modus zumindest im Bereich der Taktik etwas die Tiefe. Das wird sich in FIFA 21 ändern.

Neue Taktik-Elemente und Team-Anpassungen

Was ändert sich bei der Taktik? Bisher konntet ihr bei Pro Club eure Aufstellung anpassen. Doch genaue Taktiken wie die Mannschaft beispielsweise ohne Ball reagieren oder wie weit der Außenverteidiger wirklich hinten bleiben soll, gab es nicht.

Mit FIFA 21 soll sich das ändern:

Ihr bekommt 5 vorgegebene Taktiken, die ihr jedoch individuell anpassen könnt.

Ihr könnt der KI genaue Anweisungen geben, wie sie sich im Spiel zu verhalten hat.

Die bisherigen Optionen zur Aufstellung bleiben wie gehabt vorhanden.

Diese Neuerungen, kombiniert mit einigen Gameplay-Anpassungen an FIFA 21 allgemein, sollten für viel Spaß in den Matches sorgen.

So sehen die neuen Taktik-Einstellungen bei Pro Club aus.

Was ändert sich bei den Spielern? Eine weitere Neuerung bei eurem Team ist die Möglichkeit der Spieler-Anpassung.

So könnt ihr diesen eure Wunsch-Namen verpassen und auch das Aussehen nach eurem Belieben gestalten. Es gibt sogar verschiedene Animationen, wie Tore bejubelt werden sollen.

Das soll dazu führen, dass ihr euch mehr mit eurem Team identifiziert. Die Stärke eurer Spieler ist aber weiterhin abhängig vom Fortschritt eurer Mannschaft.

in FIFA 21 könnt ihr alle Spieler nach Belieben anpassen.

in FIFA 21 könnt ihr alle Spieler nach Belieben anpassen.