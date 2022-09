Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Mit einer guten Chemie könnt ihr die Werte eurer Spieler also weiterhin verbessern – nur der Aufbau an sich läuft etwas anders. Apropos Werte: Durch einen Leak sind nun auch erste Ratings zu FIFA 23 bekannt.

Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten im Team-Bau. In einem neuen Blogpost ( via EA ) sind die Entwickler nun darauf eingegangen, wie genau das laufen soll – und weisen darauf hin, dass nochmal Anpassungen vorgenommen wurden, die zum Release von FIFA 23 greifen werden.

Der größte Punkt ist allerdings, dass die direkten Links untereinander entfernt werden. Stattdessen können Spieler nun auf dem ganzen Platz miteinander Chemie aufbauen, anstatt nur die benachbarten. Ein Linksverteidiger kann also die Chemie eines Stürmers beeinflussen – so etwas war vorher nicht möglich.

Das ändert sich in FIFA 23: Es war bereits bekannt, dass in FIFA 23 die Chemie grundlegend verändert wird . Unter anderem werden die „Strafen“ komplett entfernt. Eure Spieler können also keine negativen Effekte mehr durch schwache Chemie bekommen, sondern nur noch durch gute Chemie verbessert werden.

Das ist Chemie: Die „Chemie“ ist das grundlegende System in Ultimate Team, nach dem man seine Teams aufbauen soll. Bisher war es immer so, dass nebeneinander stehende Spieler untereinander „Links“ aufbauen, die immer stärker werden, je mehr dieser drei Faktoren sie teilen:

