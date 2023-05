FIFA 23: Bundesliga Jahresrückblick – Lösung für alle Rätsel

In FIFA 23 bekommt ihr über den Bundesliga Jahresrückblick gerade die Ikone Gerd Müller, TOTS-Thuram und TOTS-Doekhi. Dafür müsst ihr Rätsel wie Jubel bei Mewa oder Stechen wie eine Biene lösen. Wir zeigen euch, was zu tun ist.

Was ist das für eine Aufgabe? Der Bundesliga Jahresrückblick wurde mit dem Team of the Season der Bundesliga eingeführt. Es handelt sich dabei um 7 Ziele, die ihr abschließen müsst. Der Clou: Die Aufgaben sind selbst Rätsel.

Hier zeigen wir euch, was ihr tun müsst, um euch die Belohnungen abzuholen.

Was für Belohnungen gibt der Bundesliga Jahresrückblick? Die Gruppenbelohnung ist die starke TOTS-Karte von Gladbachs Angreifer Thuram. Zudem bekommt ihr weitere Belohnungen für die Einzelaufgaben, etwa EP, aber auch die Ikonen-Karte von Gerd Müller und die TOTS-Karte von Doekhi.

Alle Aufgaben, ihre Lösungen und die jeweiligen Belohnungen fassen wir hier zusammen.

Lösungen für Bundesliga Rätsel in FIFA 23

Die Community hat bereits herausgefunden, welche Aufgaben für den Abschuss der Ziele abgeschlossen werden müssen (via reddit).

Alle Aufgaben können in folgenden Modi gelöst werden:

Squad Battles (mindestens Halbprofi)

Division Rivals

FUT Champions

Stechen wie eine Biene – Lösung

Hier sollt ihr den großartigen Start in 2023 mit einer starken Ungeschlagenheits-Serie in der Liga nachstellen, indem ihr vier Spieler des betreffenden Vereins verwendet.

Lösung: Spielt 8 Spiele mit 4 Dortmund-Spielern in der Startelf

Spielt 8 Spiele mit 4 Dortmund-Spielern in der Startelf Belohnung: Acht Bundesliga-Spieler-Set (Untauschbar)

Jubel bei Mewa – Lösung

Die überragende Leistung dieses Spielers verhilft seinem Team zu einem komfortablen Sieg , lautet das Rätsel.

Lösung: Hattrick (3 Tore in einem Spiel) mit einem Österreich-Spieler

Hattrick (3 Tore in einem Spiel) mit einem Österreich-Spieler Belohnung: 2.500 EP

Bayrischer Sieg – Lösung

Ihr sollt nachstellen: Der Saisonstart war voller Action, ein einseitiges Spiel, in dem eine Mannschaft ein halbes Dutzend Tore schoss .

Lösung: Schießt 6 Tore in einem Spiel mit einem Bayern-Spieler

Schießt 6 Tore in einem Spiel mit einem Bayern-Spieler Belohnung: 2.500 EP

Tolles Remis – Lösung

Dieses Team hat mit diesem erstaunlichen späten Comeback seine bullige Seite gezeigt , lautet das Rätsel.

Lösung: Schießt drei Tore mit RB-Leipzig-Spielern

Schießt drei Tore mit RB-Leipzig-Spielern Belohnung: Elf 81+ Spieler-Bundesliga-Pack

Abstiegskampf – Lösung

Ein Team aus der Hauptstadt hat es bislang schwer , lautet das Rätsel, und ihr sollt sie am Ende des 31. Spieltags auf ihre Saisonsiegquote schießen.

Lösung: Trefft mit einem Hertha-BSC-Spielen bei Siegen in 6 unterschiedlichen Spielen

Trefft mit einem Hertha-BSC-Spielen bei Siegen in 6 unterschiedlichen Spielen Belohnung: 2.500 EP

Top 5 – Lösung

Am Ende des 31. Spieltags standen diese 5 Vereine an der Tabllenspitze , und ihr sollt in den nächsten 10 Spielen jeweils zwei Spieler aus diesen Vereinen einsetzen.

Lösung: Spielt 10 Matches mit 2 Spielern von Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin und SC Freibrug in der Startelf

Spielt 10 Matches mit 2 Spielern von Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Union Berlin und SC Freibrug in der Startelf Belohnung: Icon Gerd Müller (Untauschbar)

Eisenstärke – Lösung

Ihr sollt ein denkwürdiges Spiel ehren, das eine Reihe von 5 sieglosen Spielen eines Teams beendete, das Fans mit tollen Leistungen in der Saison begeisterte.

Lösung: Gewinnt ein Spiel in dem ihr 2 Tore mit einem Union-Berlin-Spieler schießt

Gewinnt ein Spiel in dem ihr 2 Tore mit einem Union-Berlin-Spieler schießt Belohnung: TOTS Doekhi (Untauschbar)

Sobald alle Einzelaufgaben abgeschlossen sind, bekommt ihr auch die Thuram-Karte für euer Ultimate Team.

Habt ihr die Rätsel schon gelöst und konntet euch die Belohnungen sichern? Wie viele Spiele habt ihr gebraucht? Erzählt es uns in den Kommentaren!

