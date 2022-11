FIFA 23: 3 beste Formationen und Taktiken nach dem Patch – So spielen die Profis

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Ihr solltet die Außenverteidiger allerdings erst im Match mit den Schnelltaktiken (Steuerkreuz) in die Offensive berufen, anstatt sie von von Anfang an offensiv einzusetzen. Damit verhindert ihr, dass ihr hinten zu viele freie Räume anbietet.

Was sind das für Formationen? Wir zeigen euch 3 Formationen von FIFA-Profis, die jeweils verschiedene Spielansätze verfolgen und euch eine Grundlage für eure Teams bieten können. Schaut also, welche Taktik zu eurem Spielstil sowie euren Karten passt.

Weshalb ihr neue Formationen probieren solltet: Nach so vielen Änderungen am Gameplay und der Meta von FIFA 23, ist es ratsam eure Aufstellung den Taktiken anzupassen. Denn nicht jede Formation, die noch vor ein paar Wochen wunderbar funktioniert hat, muss jetzt noch zwingend zum Erfolg führen.

Was hat der Patch geändert? Das neue Title Update 4 hat einiges am Gameplay der Fußballsimulation verändert. Die wichtigsten Änderungen sind:

