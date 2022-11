Warhammer 40.000: Darktide, das neue Game der bekannten Reihe kommt am 30. November 2022 auf Steam und spielt in einer düsteren Zukunft.

Was haltet ihr von dem Update? Fehlt euch ein Punkt oder sind die wichtigsten Dinge für euch dabei? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Eine eigentlich kleine Änderung, die aber nützlich ist und lang gefordert war: In Ultimate Team könnt ihr nun verfolgen, wie viele Siege und Niederlagen ihr in FUT Champions sammelt.

Die komplette Liste mit über 60 großen und kleinen Änderungen findet ihr auf dem EA FS Tracker (via Trello ). Hier zeigen wir euch die wichtigsten Bereiche in den Änderungen.

Das steckt in den Patch Notes: In den Patch Notes zum Title Update 4 stecken zahlreiche Änderungen und Fehlerkorrekturen. Es ist das bislang umfangreichste Update im Hinblick auf Anpassungen am Spiel.

Das Update erscheint dabei nur für die „NextGen“-Version von FIFA 23. Es kommt also für PS5, Xbox Series X|S und den PC, nicht für PS4 und Xbox One.

Wann erscheint Title Update 4 für FIFA 23? Das neue Update ist ab sofort in FIFA 23 verfügbar. Es wurde via Twitter auf dem Direct Communication angekündigt – inklusive der Patch Notes voller Änderungen.

