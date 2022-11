New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Auch in den Kommentaren freuen sich User über den kleinen Nostalgie-Kick aus dem Video und hoffen auf mehr Stickerheft-Teams in FIFA 23. Auch das voll geklebte Heft und die Sticker werden gelobt – allerdings weisen auch einige daraufhin, dass GamerBrother den Spanier Salgado gleich zwei Mal eingeklebt hat.

GamerBrother hat sein altes Panini-Stickerheft zur WM 2006 ausgegraben, die in Deutschland stattfand. Das ging der Streamer im Video durch und suchte nach Spielern, die heute noch in Ultimate Team unterwegs sind – und bastelte daraus ein Team.

Normalerweise versucht man in FIFA 23 Ultimate Team, eine besonders starke Mannschaft zu bauen, die gut in das Gameplay auf dem virtuellen Rasen passt. Man schaut auf Werte, gute Chemie und Skills – zumindest normalerweise.

