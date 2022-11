In FIFA 23 stürzt der Transfermarkt ein – Viele Top-Spieler sind jetzt viel billiger

Der neuste Killer in Dead by Daylight wurde enthüllt und er ist noch grausamer als angenommen. Außerdem bringt er gleich 3 Diener mit …

Der neue Killer in Dead by Daylight bringt 3 Diener mit, könnte aus Dark Souls stammen

Ärgerlich ist der Absturz hingegen, wenn man gerade erst teure Karten auf dem Transfermarkt gekauft hat, diese kurz darauf aber abstürzten. Gerade beim Trading in FIFA 23 ist das ärgerlich . Wer Haaland etwa vor ein bis zwei Wochen kaufte, hat nun gewissermaßen „Münzen verloren“ – zumindest, wenn man Haaland wieder verkaufen will.

Außerdem lohnt sich der Crash für Spieler, die vor allem auf SBCs und untauschbare Karten gesetzt und wenig in Karten investiert haben. Diese Karten haben in dem Sinne keinen Wert auf dem Markt und sind damit auch nicht betroffen. Zudem kann man nun mehr günstige Spieler für das Team oder SBCs günstiger kaufen.

Und auch, wenn immer bessere Karten ins Spiel kommen: Es gibt viele Gold-Karten wie eben Haaland, die auch jetzt immer noch sehr stark sind. Schaut man in die Liste der aktuell beliebtesten Spieler in FIFA 23 , findet man einige Karten, die sich jetzt lohnen können.

Aber nicht nur die sind betroffen. Auch beliebte Spezialkarten wie Rulebreakers Dzeko sind betroffen, wenn auch nicht so exzessiv. Der kostete am Freitag, den 4. November noch ca. 187.000 Münzen und liegt nun nur noch bei 153.000.

