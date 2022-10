FIFA 23: Spieler zittern vor günstigem Stürmer für 11.000 Münzen, dem „Haaland für Arme“

Erling Haaland ist einer der besten Stürmer in FIFA 23, doch der Angreifer ist sehr teuer. Ihr sucht eine günstige Alternative? Dann ist Alexander Sørloth vielleicht etwas für euch.

Was ist das für ein Spieler? Alexander Sørloth ist ein norwegischer Stürmer, der in der spanischen ersten Liga für Real Sociedad spielt.

In FIFA 23 hat er eigentlich nur eine 76er-Goldkarte bekommen, die nicht allzu stark ist. Doch im dritten Team of the Week erhielt er eine Karte, die bis heute Spieler nervös machen kann, wenn sie auf dem Platz steht.

Sorløth hat ein 88er-Tempo mit einer Beschleunigung von 88 und 95 Sprintgeschwindigkeit. Das ist richtig schnell für einen wuchtigen Stürmer.

Er hat den beliebten „Lengthy“-Laufstil in FIFA 23.

Seine Schuss-Werte sind allesamt sehr hoch, er hat einen starken Abschluss. Der Schusswert liegt insgesamt bei 83, mit einem Finisher-Stil geht der sogar auf 92 hoch.

Auch sein Dribbling ist gar nicht schlecht, vor allem mit dem Finisher-Stil.

Dazu kommt eine starke Physis, mit 88 Ausdauer und 96 Stärke.

Diese Werte machen Sørloth extrem gefährlich in FIFA 23. Doch der Stürmer ist trotz dessen sehr günstig.

Der Norweger ist aktuell schon für 11.000 Münzen auf dem Markt zu kriegen, zuletzt stieg er höchstens mal auf 13.000 Münzen (via futbin). Ein echtes Schnäppchen, vergleicht man ihn mit anderen Stürmern.

Das sagen Spieler zu Sørloth in FIFA 23

Bei FIFA-Spielern hat sich Sørloth als eine Art günstige Haaland-Version einen Namen gemacht, ein „Haaland für Arme“ sozusagen.

Von den Werten her liegen die beiden Spieler in FIFA 23 gar nicht so weit auseinander. Bei den Schusswerten hat Haaland Vorteile, dafür ist Sørloth bei den Passwerten sogar etwas besser.

Haaland schießt vermutlich noch das ein oder andere Tor mehr in FIFA 23 – doch in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis ist Sørloth eine tolle Alternative. Er kostet ca. 11.000 Münzen, Haaland eher 184.000 Münzen. Da braucht man schon viel Trading, um die Münzen zusammenzubekommen.

Auch im FIFA Subreddit wird sein Name immer wieder genannt, wenn es um besonders gute Spieler für wenig Münzen geht. Spieler, die ihn nutzen, loben die Karte – Gegner zittern eher vor Sørloth:

„IF Sørloth ist so verdammt gut. Er macht 2 Tore pro Spiel für mich in Division 2, der Mann ist wie eine Dampflok und so schnell“, schreibt einer (via reddit).

„Dieser Typ. Wenn er das Spiel beginnt, kann ich ihn verteidigen, wenn er eingewechselt wird, zerstört er mich“, berichtet ein anderer (via reddit).

„Ich habe den Fehler gemacht, diese Karte zu unterschätzen. Junge, lag ich falsch“, schreibt ein User (via reddit).

„Sørloth ruiniert mich mehr als Haaland“ stimmt ein anderer zu (via reddit).

„Sørloth ist meine Vereinslegende. Im Grunde liebe ich mein ganzes Team so sehr, dass ich niemanden auswechseln möchte, aber er ist zusammen mit Dybala mein bester Spieler“ (via reddit).

„Ich setze Sorloth als MS mit Kane vor ihm ein, er übertrifft Kane mit 3-1 und ist fantastisch. Mini-Haaland“ (via reddit).

Sørloth scheint derzeit eine Wertekombination mitzubringen, die ihn perfekt ins Gameplay von FIFA 23 passen lässt.

Möglich ist, dass er mit der Zeit von anderen Karten überholt wird – schließlich gibt es jede Menge Events, die dauernd neue Spieler ins Spiel bringen.

Doch aktuell könnte Sørloth eine gute Alternative sein, wenn ihr nach einem starken, günstigen Stürmer sucht.

In FIFA 23 gibt es einige Karten, die man günstig bekommt, die aber trotzdem mit Leistung überzeugen können. Eine weitere dieser Karten ist Araujo, ein starker, günstiger Verteidiger.