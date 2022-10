FIFA 23: Alle Heroes aus der neuen 87er-SBC – Lohnt sich die Lösung?

In FIFA 23 könnt ihr euch gerade ein Hero-Pack über eine SBC holen, doch das maximale Rating liegt bei 87. Wer kann drin stecken?

Was ist das für eine Hero-SBC in FIFA 23? Die Challenge „Max.-87-FUT-Hero-Upgrade“ wurde am Montagabend veröffentlicht und ist noch für zwei Tage verfügbar.

Sie gibt euch die Möglichkeit, eine FUT-Helden-Karte zu bekommen – aber mit 87 Gesamtrating. Dafür müsst ihr nur ein Team eintauschen, mit den folgenden Anforderungen:

Das Team-Rating muss mindestens 85 gesamt haben

Ihr braucht eine TOTW-Karte

Und es müssen 11 Spieler drin sein

Ihr braucht nicht auf irgendwelche Chemie-Bedingungen achten, es handelt sich also um eine leichte SBC. Ihr braucht lediglich Spieler mit Werten, die hoch genug sind. Die könnt ihr aber auf jede Position stellen.

Wie teuer ist die SBC? Nach aktuellen Lösungen von futbin (Stand: 25. Oktober, 11:30 Uhr) kostet euch die SBC etwa 76.000 Münzen, wenn ihr alle Karten dafür neu kaufen würdet.

Ihr könnt allerdings Karten aus eurem Verein oder aus Belohnungen verwenden, um den Preis zu drücken und so lediglich Münzen für ergänzende Spieler ausgeben, sollte euer SBC-Futter nicht ausreichen. Wenn ihr Münzen dafür braucht, findet ihr hier Trading-Tipps für FIFA 23.

Doch lohnt sich die SBC überhaupt? Zur besseren Einschätzung findet ihr hier alle möglichen Hero-Karten aus der SBC.

Alle möglichen Hero-Karten aus der „Max.-87-FUT-Hero-Upgrade“ in FIFA 23

Was ist das für eine Liste? Hier findet ihr alle Hero-Karten mit Maximalrating 87, die ihr aus der SBC kriegen könnt. Wir haben die Liste dabei nach aktuellen Marktpreisen der Hero-Karten geordnet (via futbin).

Bedenkt: Der Transfermarkt ist dynamisch und Preise können sich ständig ändern. Dennoch kann euch die Liste eine gute Orientierungshilfe geben, was ihr aus der SBC bekommen könnt.

Alle Hero-Karten aus der SBC mit Marktpreis

Hero Rating Position Markt-Preis (ca., in Münzen) Yaya Touré 87 ZDM, ZM, ZOM 1.3 Mio. Claudio Marchisio 87 ZM, ZDM, LM 685.000 Sidney Govou 86 ST, RM, MS 388.000 Wlodzimierz Smolarek 86 ST, MS, LF 326.000 Iván Córdoba 87 IV 320.000 Harry Kewell 87 LF, LM, ZOM 288.000 Robbie Keane 86 ST, MS 286.000 Saeed Al Owairan 85 RF, RM, ZOM, ST 275.000 Joe Cole 87 RF, RM, ZOM, LF 261.000 Tomas Brolin 87 ST, ZOM, MS, RF 235.000 Ji Sung Park 86 LM, RM, LF 221.000 Hidetoshi Nakata 87 ZOM, ZM 184.000 Capdevila 86 LV, LAV 114.000 Dirk Kuyt 86 ZOM, ZM 108.000 Landon Donovan 86 MS, RM, ZOM, ST 90.000 Freddie Ljungberg 86 LM, RM, LF 60.000 Aleksandr Mostovoi 86 ZOM, LM 54.500 Clint Dempsey 85 ZOM, LF 54.500 Jerzy Dudek 86 TW 49.500 Ole Gunnar Solskjaer 86 ST, MS 48.000 Peter Crouch 85 ST, MS 41.000 Tim Cahill 85 ST, ZM, ZOM, MS 40.000 Jorge Campos 87 TW 34.000 Lars Ricken 85 ZOM, RM, MS 21.000 Sami Al-Jaber 86 ST, MS 21.000

Lohnt sich die Hero-SBC? Da es sich um reinen Zufall handelt, welchen Hero man bekommt, lässt sich das nur schwer einschätzen. Holt man einen der Top-Picks wie Touré oder Marchisio ist sie klasse, man läuft aber auch Gefahr, Pech mit schwer link- oder spielbaren Karten wie Campos oder Cahill zu haben. Man sollte immer im Kopf behalten: Die Chance auf Top-Karten ist gering.

Allerdings gibt es viele Heroes in der SBC, die zumindest etwa dem Wert des Einsatzes entsprechen und mindestens „ganz ordentlich“ sind. Hat man schon einen Großteil der nötigen Spieler und muss nur ein paar oder am besten gar keine hinzukaufen, könnte sich das Risiko lohnen.

Aber bedenkt:

Der Hero ist nicht tauschbar. Ihr könnt die Karte also nicht auf dem Markt verkaufen, sie bringt euch keine Münzen.

Es kann passieren, dass ihr schwache Heroes oder welche zieht, die nicht in euer Team passen.

Im Chemie-System hingegen können die Heroes recht nützlich sein, da sie ihre jeweilige Liga in eurem Team ordentlich mit Chemie-Punkten versorgen.

Was haltet ihr von der SBC? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr noch neue Ideen für euer Spiel sucht: Hier findet ihr 5 Tipps, wie ihr mehr Tore in FIFA 23 schießt.