FIFA 23: 5 einfache Tipps, um mehr Tore zu schießen

Ihr habt neu mit FIFA 23 angefangen und sucht nach Möglichkeiten, mehr Tore zu schießen? Wir schauen auf einfache Tipps, die eurer Offensive helfen können.

FIFA 23 bringt einige Änderungen in Sachen Gameplay gegenüber seinem Vorgänger. Da kann es passieren, dass gewohnte Abläufe nicht mehr so konsequent zum Tor führen, wie früher.

Auch für neue Spieler kann es am Anfang schwierig sein, mit der Offensive die Verteidigung des Gegners zu knacken. Deshalb sammeln wir hier einige Tipps, mit denen ihr schneller zum Torerfolg kommen könnt.

Nutzt die 2 besten Schüsse in FIFA 23

Welche Schüsse lohnen in FIFA 23? Nach aktuellem Stand haben sich zwei Arten von Schuss bei vielen Spielern als die Favoriten herauskristallisiert.

Der erste ist der „Außenristschuss“. Den aktiviert ihr über L2/LT und die Schusstaste, wenn ihr den Schuss über drei Balken aufladetet.

Positioniert euch am besten diagonal am Sechzehner vor dem Tor und schickt den Außenristschuss dann ins lange Eck. Mehr zum Außenristschuss erfahrt ihr hier.

Der zweite Schuss ist der „Powerschuss“. Das ist ein neues Feature in FIFA 23, mit dem ihr einen extrem kraftvollen Schuss auf das gegnerische Tor abfeuern könnt.

Ihr aktiviert den Schuss über das gleichzeitige Drücken von L1 + R1 bzw. LB + RB und der Schusstaste. Dann startet eine längere Animation, in der euer Spieler den Schuss auflädt und abfeuert.

Wie das aussieht, seht ihr im Video:

Der Schuss ist schwer zu zielen und kann beim Aufladen vom Gegner geblockt werden – ihr geht also ein Risiko ein. Doch ein gut ausgeführter Powerschuss ist vom Keeper nahezu nicht zu halten.

Hoher Pass in den Lauf – auf die richtigen Stürmer

In FIFA 23 hat sich beim Gameplay etwas geändert. Spieler sind nicht mehr ganz so wendig wie früher, Dribbling aktuell nicht mehr ganz so effektiv. Deshalb setzen viele Spieler lieber auf ein gutes Passspiel.

Ein beliebter Trick ist aktuell der „Hohe Pass in den Lauf“. Den aktiviert ihr durch L1/LB und die Dreieck/Y-Taste. Dann schickt euer Spieler einen Pass in den Laufweg eines Angreifers, im Idealfall über die Verteidiger hinweg.

Doch welche Angreifer lohnen sich als Empfänger? Aktuell schwören viele Spieler auf Karten mit dem „Lengthy“-Laufstil. Das sind eigentlich bullige, große Spieler, die aber beim Sprinten immer schneller werden. Sie haben derzeit oft Geschwindigkeits-Vorteile gegenüber Spielern, die nicht „Lengthy“ sind. Manche kritisieren den Laufstil auch als overpowered.

Allerdings ist die Kombination aus „Pass in den Lauf“ und „Lengthy“-Stürmer dadurch sehr gefährlich und kann euch das ein oder andere Tor bescheren.

Manche Spieler kann man auch durch Chemistry-Styles in „Lengthy-Spieler“ verwandeln. Hier findet ihr 20 Spieler, die ihr mit dem „Lengthy“-Trick schneller machen könnt.

Lernt gute Skill Moves – Wie den „Heel to Ball Roll“

Auch, wenn Dribbling in diesem Jahr nicht ganz so stark ist, können Skill Moves euch in engen Situationen den entscheidenden Vorteil bringen. Einige starke Skill-Moves für FIFA 23 findet ihr hier.

Im Interview mit eSportler Henning Wilmbusse hat uns der Profi den „Heel to Ball Roll“ empfohlen: Das ist ein neuer und einfacher Trick in FIFA 23, der sich aber perfekt für enge Räume eignet.

Haltet L1/LB und flickt den rechten Stick dann erst in Laufrichtung, dann dagegen

Nun führt euer Spieler einen Trick aus, der einen Heel-to-Heel geradeaus antäuscht, dann aber leicht zur Seite geht und so an Gegnern vorbei führen kann.

Den Trick seht ihr hier ab 0:36 im Video von EA auf YouTube:

Trickst Gegner mit Creative Runs aus

Beeinflusst die Laufwege: Ihr könnt die Laufwege eurer Spieler ein Stück weit steuern. Die einfache Variante funktioniert so:

Mit L1/LB schickt ihr einen anvisierten Spieler nach vorne

Mit R1/RB holt ihr einen anvisierten Spieler zu euch

Es gibt aber noch eine etwas komplexere Variante: die Creative Runs. Die gibt es schon seit FIFA 21, doch wenn ihr sie noch nicht nutzt, kann sich das Lernen lohnen.

So funktionieren Creative Runs:

Ihr schickt wie oben einen anvisierten Spieler mit L1/LB los

Nun flickt ihr aber direkt den rechten Stick in die Richtung, in die der Spieler laufen soll

So könnt ihr genau vorgeben, wohin der Spieler rennen soll – und könnt dort beispielsweise einen Pass in den Lauf hinspielen

Der Trainer kann euch über kleine Pfeile anzeigen, wo der Creative Run hin geht

Mit Creative Runs könnt ihr eure Spieler auf ungewöhnliche und unerwartete Laufwege schicken, mit denen eure Gegner nicht rechnen. In engen Spielen kann das einen entscheidenden Vorteil bringen – aber es braucht etwas Übung.

Verschenkt keine Standards

Was sind Standards? Als Standard-Situationen in einem Fußballspiel bezeichnet man Freistöße und Ecken. Die bekommt man auch in FIFA 23 immer mal wieder – doch es ist gar nicht so einfach, daraus ein Tor zu machen.

Es kann sich lohnen, sich hier eine Technik zurechtzulegen, die man immer wieder verwendet und perfektioniert.

Welche sich dafür eignen, haben wir hier zusammengefasst:

Im Eifer des Gefechts ist man schnell versucht, die Standards einfach nur „irgendwie“ und so schnell wie möglich auszuführen. Doch das kann auch bedeuten, dass man eine Torchance unwissentlich verschenkt.

Welche Erfahrungen habt ihr mit dem FIFA 23 Gameplay gemacht? Welche Tricks nutzt ihr, mit welchen Techniken habt ihr Erfolg? Teilt eure Tipps in den Kommentaren!

Auch eine gute Formation kann dazu führen, dass eure Offensive effizienter agiert und mehr Tore schießt. Zum Thema „Formation und Aufstellung in FIFA 23“ zeigen wir euch hier Tipps vom Profi.