FIFA 23: Ecken-Tutorial – So schießt ihr mehr Tore nach Eckbällen

In FIFA 23 sind Ecken so effektiv wie lange nicht mehr. Wir zeigen euch das neue Ecken-System und zwei effektive Methoden, die ihr üben könnt.

In FIFA 23 hat sich einiges am Gameplay verändert, doch die offensichtlichsten Änderungen sind die neuen Standards. Freistöße, Ecken und Elfmeter sind nun ganz anders und können einen zuerst etwas überfordern, da sie sich extrem von dem unterscheiden, was FIFA-Spieler seit Jahren gewöhnt sind.

Wir zeigen euch hier, wie man die neuen Ecken effektiv schießt, um möglichst viele Tore zu erzielen.

So funktionieren Ecken in FIFA 23: Ähnlich wie bei den Freistößen, bestimmt ihr auch bei den neuen Eckbällen, an welcher Stelle euer Schütze den Ball trifft. Dadurch bestimmt ihr zudem, welche Schuss-Art ausgeführt wird.

So funktioniert es:

Mit R2/RT den Schützen für den Eckball wählen. Mit dem linken Stick die Richtung des Schusses bestimmen. Mit dem rechten Stick entscheiden, wo der Ball getroffen werden soll und damit die Schuss-Variante bestimmen. Die Schusskraft aufladen und hoffen, dass der Ball einen Abnehmer findet.

Wichtig für viele Tore nach Eckbällen ist, dass ihr große und kopfballstarke Spieler im Strafraum habt. Wir zeigen euch zwei effektive Methoden, für starke Ecken in FIFA 23.

2 Eckbälle, die ziemlich effektiv sind

Wichtig zu erwähnen ist, dass es keine Garantie für perfekte Eckbälle gibt. Wenn man allerdings genug übt und die richtigen Methoden anwendet, kann man die Chance auf Tore nach Eckbällen merklich erhöhen.

Den Torschützen selbst steuern

Bei dieser Methode geht es darum, den vermeintlichen Torschützen selbst zu positionieren, damit der Ball auch sicher den Weg auf dessen Kopf findet. Das sorgt für deutlich mehr Präzision bei den Eckbällen und damit für mehr Tore.

Dann solltet ihr diese Methode benutzen:

Bei so ziemlich jeder Ecke und wenn ihr gute Kopfballspieler habt.

So funktioniert die Variante:

Wählt mit R2/RT einen Schützen aus. Es ist egal ob Links- oder Rechtsfuß. Zielt mit dem linken Stick ungefähr auf den Spieler, der den Kopfball ausführen soll. Platziert den Cursor leicht seitlich unter den Ball und achtet darauf, dass „Innenrist (Effet)“ zu sehen ist. Wählt nun mit R1/RB den Spieler aus, mit dem ihr das Tor erzielen wollt. Ladet den Schuss-Balken mit circa 2 Balken auf. Bewegt den vermeintlichen Torschützen etwas näher in Richtung Ecke des 5-Meter-Raums. Drückt nun erneut kurz die Flanken-Taste. Zielt mit Kopfballspieler auf das Tor und drückt die Schuss-Taste.

Der direkte Eckball

Der direkte Eckball ist eine ziemlich ungewöhnliche Variante, die man im realen Fußball selten zu sehen bekommt. Ihr versucht hierbei den Ball direkt von der Eckfahne ins Tor zu befördern.

In FIFA 23 funktioniert das aktuell ziemlich zuverlässig, weshalb ihr diese Methode nicht vernachlässigen solltet.

Dann solltet ihr diese Methode benutzen:

Wenn der Gegner seinen Torwart aus dem Tor holt und

ihr einen Schützen mit einem guten Effet-Werten habt.

So funktioniert die Variante:

Wählt einen Schützen der mit seinem starken Fuß in Richtung Tor schießt. Das bedeutet, dass ihr von links einen Rechtsfuß braucht und von rechts einen Linksfuß. Zielt mit dem linken Stick auf das Tor, jedoch nicht komplett bis zum Anschlag. Platziert im Anschluss mit dem rechten Stick den Cursor ganz an den äußersten Rand, sodass „Innenrist (Effet)“ angezeigt wird. Ladet nun mit der Flanke-Taste den Schussbalken voll auf.

Wenn ihr alles richtig gemacht habt, zappelt der Ball nun im Tor und weder Gegenspieler noch Torwart hatten eine Chance das zu verhindern.

Wie schießt ihr eure Eckbälle in FIFA 23? Habt ihr weitere Tipps? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

