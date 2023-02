FIFA 23: RTTF-Tracker – Diese Spieler können Upgrades kriegen

Passend zu den europäischen Fußball-Wettbewerben Champions League, Europa League und Conference League hat EA in FIFA 23 neue RTTF-Karten (Road to the Final) veröffentlicht, die immer stärker werden können. Mit unserem RTTF-Tracker bleibt ihr immer informiert und erfahrt, welche Karten Upgrades kriegen.

So funktionieren Upgrades für RTTF-Karten: Damit die neuen RTTF-Karten Upgrades erhalten, müssen die echten Vereine der jeweiligen Spieler in den jeweiligen Wettbewerben voranschreiten und Spiele gewinnen.

Hier seht ihr, für was es welche Upgrades gibt:

Der Verein gewinnt das erste Turnier-Spiel nach dem Launch der Promo: +1 auf die Gesamtwertung

Der Verein qualifiziert sich für das Viertelfinale: +1 auf die Gesamtwertung

Der Verein qualifiziert sich für das Halbfinale: +1 auf die Gesamtwertung und neue Attribute

Der Verein qualifiziert sich für das Finale: 5 Sterne-Schwacher-Fuß-Upgrade

Der Verein gewinnt das Finale: +1 auf die Gesamtwertung und 5 Sterne-Skill-Moves-Upgrade

Hier seht ihr die verschiedenen Upgrades, die auf eine Karte warten können.

Welche RTTF-Spieler gibt es? Alle OTW-Karten, die es in FIFA 23 Ultimate Team gibt, könnt hier finden:

RTTF-Tracker zeigt euch mögliche Upgrades für alle RTTF-Karten

Was ist der RTTF-Tracker? In der folgenden Tabelle zeigen wir euch alle RTTF-Karten und wie viele Upgrades sie bereits erhalten haben. Ihr könnt erkennen, wo sich die Spieler in den jeweiligen Turnieren befinden und wie viele Upgrades noch möglich sind.

Spieler Turnierstatus Upgrades erhalten Firmino (91) – Liverpool FC Achtelfinale – Champions League 0/5 Goretzka (90) – FC Bayern München Achtelfinale – Champions League 1/5 Martinelli (90) – Arsenal Achtelfinale – Europa League 0/5 Barella (89) – Inter Mailand Achtelfinale – Champions League 1/5 Alaba (89) – Real Madrid Achtelfinale – Champions League 1/5 Martial (89) – Manchester United Achtelfinale – Europa League 1/5 Moura (88) – Tottenham Hotspur Achtelfinale – Champions League 0/5 Diaby (88) – Bayer Leverkusen Achtelfinale – Europa League 1/5 Chiesa (88) – Juventus Turin Achtelfinale – Europa League 1/5 Ferran Torres (88) – FC Barcelona ausgeschieden – Europa League 0/5 Phillips (88) – Manchester City Achtelfinale – Champions League 0/5 Fofana (88) – Chelsea FC Achtelfinale – Champions League 0/5 Malen (87) – Borussia Dortmund Achtelfinale – Champions League 1/5 Volland (87) – AS Monaco ausgeschieden – Europa League 0/5 Atal (87) – OGC Nizza Achtelfinale – Conference League 0/5 Nuno Mendes (86) – PSG Achtelfinale – Champions League 0/5 Raspadori (86) – Neapel Achtelfinale – Champions League 1/5 Brais Mendez (86) – Real Sociedad Achtelfinale – Europa League 0/5 Lamela (86) – Sevilla Achtelfinale – Europa League 1/5 Miranda (86) – Real Betis Achtelfinale – Europa League 0/5 Forsberg (86) – RB Leipzig Achtelfinale – Champions League 0/5 Tuta (86) – Eintracht Frankfurt Achtelfinale – Champions League 0/5 Felipe Anderson (85) – Lazio Rom Achtelfinale – Conference League 1/5 Schäfer (70) – Union Berlin Achtelfinale – Europa League 1/5

Goretzka kriegt sein erstes Upgrades für den Sieg gegen PSG.

Alaba hat sich sein erstes Upgrade nach dem Sieg gegen Liverpool verdient.

Martial erhält ebenfalls für den ersten Sieg sein erstes Upgrade.

Barella wird einen Punkt stärker, weil Milan gewonnen hat.

Leverkusen gewinnt das erste Spiel nach Promo-Start und Diaby wird stärker.

Chiesa von Juventus Turin wird nach dem ersten Match um einen Punkt besser.

Dortmund gewinnt und Malen kassiert sein erstes Upgrade.

Raspadori gehört ebenfalls zu den Gewinnern und bekommt sein erstes Upgrade.

Lamela siegt mit Sevilla und kriegt ein Upgrade seines Ratings.

Lazio Rom fährt einen Sieg ein und bringt Felipe Anderson ein Upgrade.

Wir werden diesen Tracker nach Spieltagen jeweils mit den aktuellen Daten aktualisieren. Kehrt also regelmäßig zurück, um zu sehen, wie es um eure RTTF-Spieler steht.

Wann kommen die Upgrades? EA hat bereits bekanntgegeben, wann ihr mit den Upgrades für eure RTTF-Karten rechnen könnt. Die Karten verbessern sich an folgenden Daten:

24. Februar

17. März

21. April

19. Mai

12. Juni

Ihr sucht nach Wegen, um an mehr Münzen für FUT zu kommen? Dann zeigen wir euch hier Tradings Tipps zum Transfermarkt in FIFA 23.