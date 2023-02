Eine deutsche WM-Legende ist in FIFA 23 einfach viel zu schwach

In FIFA 23 gibt es eine Menge Spieler, die vielleicht etwas stärker sind, als im echten Leben. Doch leider gibt es auch die andere Richtung: Geniale Spieler, die in FUT nicht mithalten können.

In FIFA 23 gibt es geradezu unzählige Fußballspieler, die ihren realen Vorbildern nachempfunden sind. Kylian Mbappé dribbelt in FIFA 23 genau so stark, wie in der französischen Premier League – wenn nicht sogar noch ein bisschen besser.

Die brasilianische Legende Ronaldo ist als Tormaschine gefürchtet, Zinedine Zidane kann auch in FIFA so zaubern, wie früher auf dem Platz. Und manche Spieler sind in FIFA noch gefürchteter, als im realen Leben.

Doch gleichzeitig gibt es auch Spieler, die eigentlich alles im Weltfußball erreicht haben und in FIFA 23 auf dem Papier sogar hohe Ratings haben, aber schlicht nicht so recht funktionieren wollen.

Ein solches Beispiel: Die deutsche WM-Legende Miroslav Klose.

Legende im echten Leben – Aber in FUT einfach nicht stark genug

So erfolgreich war Klose: Weltmeister, Rekordtorschütze der deutschen Nationalmannschaft, WM-Rekordhalter mit den meisten Toren (16). Zweifacher deutscher Meister, zweimal Pokalsieger mit Bayern, einmal Pokalsieger in Italien mit Lazio Rom. 121 Tore und 74 Vorlagen in 307 Bundesliga-Spielen.

Man muss nur ein paar Zahlen aus der langen Karriere von Miroslav Klose nehmen, um zu sehen, was für eine starke Laufbahn der Angreifer hatte. Immer und immer wieder setzte Klose zu seinem markanten Jubel-Salto an, wenn er der anderen Mannschaft ein Gegentor einschenkte.

Doch in FIFA wollen sich die Fähigkeiten von Klose einfach nicht so recht übersetzen.

Wie sieht es in FIFA 23 aus? Ein Blick auf das Portal futbin zeigt interessante Zahlen zu Kloses Karten.

Seine vier Ikonen-Karten gehören zu den günstigsten Legenden, die man im Spiel bekommen kann.

Die Basis-Version kostet aktuell 75.000 Münzen

Auch die Mid-Version kostet 75.000 Münzen

Die Prime-Version ist die teuerste, mit 145.000 Münzen

Und die 90er World-Cup-Icon-Karte, die WM-Leistungen widerspiegelt, kostet 86.000 Münzen

Man kann theoretisch sagen: Klasse, wenn ich Klose spielen will, muss ich keine Millionen Münzen hinblättern, wie wenn ich beispielsweise Ronaldo haben möchte.

Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Spieler sind schlicht nicht bereit, Klose zu teureren Preisen zu kaufen. Er lohnt sich schlicht nicht im Vergleich zu anderen, besseren Karten – und das als ikonischer Spieler. Das kritisieren einige Spieler in den Kommentaren auf futbin – sie meinen, gerade die WM-Version von Klose hätte bessere Werte verdient.

Das Problem mit den Werten: Selbst, wenn eine Karte ein hohes Rating hat, bedeutet das nicht, dass sie unbedingt gut in die Meta von FIFA 23 passt. Werte wie Geschwindigkeit, Dribbling oder Skill Moves machen in FIFA einfach sehr viel aus. Und das sind Bereiche, in denen Klose nicht glänzt.

Seine Stärken liegen etwa bei den Schusswerten, Positionsspiel, Reaktionen und Ähnlichem. Doch diese Werte sind schlicht nicht ganz so wichtig, wie andere.

Ein Problem, das aber auch andere Stürmer in FIFA 23 mit sich bringen können. Thomas Müller ist etwa so ein Kandidat, dessen spezielle Spielweise sich nur bedingt in FIFA 23 überträgt.

Wie steht ihr zu dem Thema? Würdet ihr euch wünschen, dass sich in Zukunft was bei den Werten ändert und Spieler wie Klose nützlicher werden? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Ansonsten versuchen Spieler sich gerade Boni in Freundschaftsspielen von FIFA 23 zu erspielen. Doch das gestaltet sich schwierig.