FIFA 23: PC-Spieler haben einen Nachteil beim Kaufen von Spielern – „Diese Preise sind absurd”

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was ist das Problem? Eines der Hauptprobleme des PC-Transfermarkts ist, dass er isoliert ist. Die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S teilen sich einen Transfermarkt, auch Stadia war hier dabei.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insbesondere das TOTY, oder “Team of the Year”, ist bekannt dafür, extrem starke, aber eben auch extrem seltene und teure Karten ins Spiel zu bringen.

In FIFA 23 läuft aktuell das TOTY-Event , das am Freitag vom Future-Stars-Event abgelöst wird.

Insert

You are going to send email to