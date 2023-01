FIFA 23 TOTY Release: Wann kommt das Team of the Year?

In FIFA 23 Ultimate Team steht das große TOTY-Event an. Es bringt extrem starke Top-Karten ins Spiel und wir verraten euch, wann es endlich startet.

Was ist das Team of the Year überhaupt? Beim TOTY, was für Team of the Year steht, dreht sich alles um die besten Fußballer des letzten Jahres. EA hat 100 Spieler nominiert, die im letzten Jahr herausragende Leistungen gezeigt haben und die Community hatte die Möglichkeit für ihre beste Elf abzustimmen.

Zur Verwunderung der Fans fehlten einige Spieler jedoch überraschend, darunter auch Cristiano Ronaldo.

Wann kommt das TOTY? Ein offizielles Release-Datum zum TOTY gibt es aktuell noch nicht, es sollte jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit am Freitag, den 20. Januar um 19:00 Uhr starten. Damit würde das TOTY direkt nach dem endenden Centurions-Event beginnen.

Das passt auch zur Bekanntgabe der Gewinner, denn EA hat offiziell verkündet, dass das finale TOTY am 19. Januar vorgestellt wird. Ein Release am darauffolgenden Tag würde also perfekt passen.

Was bringt das Team of the Year?

Damit könnt ihr rechnen: Da das TOTY in FIFA Ultimate Team stets groß gefeiert wird, solltet ihr mit einigen Inhalten rechnen. Neben den neuen TOTY-Karten könnte es beispielsweise wieder neue Spezialkarten für die Nominierten geben.

Ebenso könnt ihr mit einer zusätzlichen 12. TOTY-Karte rechnen. Diese ergänzte das TOTY in den vergangenen Jahren immer einige Tage nach Release der Top-Elf.

Was bringt das Event noch? In den letzten Jahren gab es in der Regel auch SBCs und spezielle Aufgaben rund um das TOTY. Es sollten also auch in diesem Jahr besondere Belohnungen zum TOTY-Event geben. Näheres erfahren wir jedoch erst zum Event-Start.

Freut ihr euch auf das TOTY in FIFA 23? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Wenn ihr noch auf der Suche nach starken Spezialkarten für euer Team seid, dann haben wir hier ein paar Tipps für euch:

