FIFA 23: TOTY Voting startet morgen – Alles zum Release des Team of the Year

Der Release des FIFA 23 TOTY steht bald bevor: Hier erfahrt ihr alles zum Team of the Year, der Wahl der besten Spieler und dem Event.

Was ist das FIFA 23 TOTY? „TOTY” steht für „Team of the Year” und ist jedes Jahr eines der am meisten erwarteten Events in Ultimate Team.

Das Team of the Year bringt stark verbesserte Versionen von Spielern zu Ultimate Team, die sich im Laufe des Jahres mit grandiosen Leistungen im realen Fußball hervorgetan haben.

Im TOTY stehen so jedes Jahr einige der Top-Spieler mit heftigen Upgrades, die in die hohen 90er-Bereiche gehen. Damit bringt das Event einige der besten Karten, die man in FIFA 23 haben kann.

Das Besondere: Das “TOTY” wird von den Fans gewählt. Alle Infos zum Event sammeln wir hier.

TOTY Wahl läutet das Event zum Team of the Year in FIFA 23 ein

Wann startet das TOTY Voting? Die TOTY-Wahl beginnt am 10. Januar 2023. Das bestätigte EA Sports via Twitter. Diese dürfte direkt auf der Website von EA zu FIFA 23 stattfinden. Wir binden den Link ein, sobald er verfügbar ist.

Wer sind die TOTY Nominierten? Insgesamt gibt es 100 nominierte Spieler, die für das TOTY gewählt werden können. Diese verteilen sich über Torhüter, Abwehr, Mittelfeld und Angriff.

Die Nominierten sind derzeit noch nicht bekannt, sollen aber am Montag, den 09. Januar enthüllt werden – also noch einen Tag vor der Wahl.

Wann kommt das FIFA Team of the Year?

Wann ist der FIFA 23 TOTY Start? Ein offizielles Datum gibt es derzeit noch nicht, allerdings ist ein Start am 20. Januar denkbar.

An diesem Datum endet nämlich das aktuelle “FUT Centurions”-Event. Damit wäre Platz für das TOTY, das traditionell im Januar startet.

Im vergangenen Jahr startete das TOTY zu FIFA 22 am 21. Januar 2022.

Was bringt das TOTY? Sicher ist, dass es wieder massiv verstärkte Karten geben wird, die in den Packs stecken. Allerdings sollte man nicht damit rechnen, davon welche zu ziehen – die Chancen dürften sehr niedrig ausfallen.

Darüber hinaus sind weitere Inhalte denkbar. So gab es im vergangenen Jahr etwa noch den “12. Mann” und die “Honorable Mentions”, ebenfalls verbesserte Karten, die es nicht ganz ins TOTY schafften.

Weitere Informationen dürften in den kommenden Tagen erscheinen. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

