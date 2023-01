Karriere und Leben von Asmongold in 3 Minuten – Was macht ihn aus?

Alles, was ihr zu Elden Ring wissen müsst – in 2 Minuten

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was sagt ihr zu der Promo? Was erwartet ihr für Inhalte? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann startet FUT Centurions? Ein neuer Ladebildschirm in FIFA 23 hat das Startdatum des neuen Events verraten. Es startet am 6. Januar 2023, um 19:00 Uhr.

Insert

You are going to send email to