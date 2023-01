FIFA 23 frustet Spieler seit Wochen mit kaputten Ikonen – EA meldet sich: „Kann derzeit nicht gelöst werden“

In FIFA 23 sehen die „World Cup Icons”, also legendäre WM-Spieler, teilweise völlig falsch aus. Das Problem zieht sich nun schon seit Wochen – doch eine Lösung ist aktuell wohl nicht in Sicht.

Was ist das Problem? In FIFA 23 erschienen am 25. November 2022 die “World Cup Icons”, verbesserte Versionen bestimmter Ikonen und einige der besten Karten im Spiel.

Doch einige dieser Legenden kamen fehlerhaft ins Spiel: Besonders die World-Cup-Icon-Version von Didier Drogba sorgte anfangs noch für Gelächter, da Drogba schlicht mit dem Körper und Gesicht des Italieners Paolo Maldini auftauchte.

Einige andere der Karten, wie Bastian Schweinsteiger, Zidane oder Cruyff, kommen mit generischen Gesichtern daher, die nichts mit ihrem realen Vorbild zu tun haben.

So sieht die World-Cup-Icon-Version von Schweinsteiger derzeit im Spiel aus

Über die Wochen machte sich bei einigen Spielern Unmut angesichts der Situation breit. Mittlerweile besteht das Problem seit mehr als einem Monat. Zudem gab es Kritik, dass es an Kommunikation zu dem Problem fehle.

Nun gab es ein Update zu dem Problem im offiziellen EA-Forum.

Problem mit Ikonen in FIFA 23 wohl größer als gedacht

Das sagt EA: Am 30. Dezember meldete sich Community-Manager “EA_rephii” im “Answers HQ”, dem EA-Forum, zu den Problemen (via answers.ea.com).

In dem Post wird erklärt, dass das Problem derzeit untersucht werde: “Es scheint sich um ein komplizierteres Problem zu handeln, das derzeit nicht gelöst werden kann”, so das Statement: “Normalerweise sind das keine allzu komplizierten Dinge, aber es scheint, dass es sich dieses Mal um ein größeres Problem handelt, als zunächst angenommen.”

Das Team gehe dem Problem derzeit nach, einen Termin für einen möglichen Fix gebe es derzeit aber noch nicht.

Nach aktuellem Stand ist also weiterhin offen, wann die Ikonen überarbeitet und korrekt im Spiel dargestellt werden.

Was haltet ihr von dem Ikonen-Problem? Habt ihr selbst eine der “falschen” Ikonen im Team, oder seid ihr ihnen im Spiel begegnet? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Grundsätzlich sind die Ikonen starke, aber auch sehr teure Karten. Ihr sucht günstige Alternativen für euer Team? Hier findet ihr einige Spieler unter 50.000 Münzen, die eure Mannschaft verbessern können.