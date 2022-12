Legendäre Spieler in FIFA 23 sind seit Wochen kaputt – Fans finden es langsam nicht mehr lustig

FIFA 23 ist das neueste Spiel der FIFA-Serie, das am 28. September 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verö...

Was ist das für ein Fehler? Die neuen WC-Icons haben im Spiel völlig falsche Gesichter, Körpertypen und teilweise Gamefaces komplett anderer Ikonen. Sie sehen ihren realen Vorbildern also absolut nicht ähnlich. Das sorgte zum Beginn des Problems noch für Belustigung, wenn ein Didier Drogba mit dem Gesicht und Körper der italienischen Legende Paolo Maldini rumlief.

In FIFA 23 Ultimate Team sorgt ein Fehler bei den neuen “World Cup Icons”, der anfangs noch für Belustigung sorgte, mittlerweile für Unmut in der Community.

