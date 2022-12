Einer der größten Twitch-Streamer zu FIFA 23 sagt, er muss sich dazu zwingen, für Content zu spielen

Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel

Auch in der deutschen Streaming-Szene zu FIFA gibt es derzeit Frust. Elias „EliasN97“ Nerlich, der größte Streamer zu FIFA, genießt eigentlich ein gutes Image. Nun griff er jedoch mit der Wahl seines neuen Sponsors komplett daneben und geriet in die Kritik.

Was stört NickRTFM an FIFA 23? In einem Stream spricht der Content Creator über seine fehlende Motivation und versucht zu erklären, warum der aktuelle Release nicht die gleiche Begeisterung in ihm auslöst, wie seine Vorgänger.

In einem Stream erklärt Nick, FIFA befinde sich aktuell an einem seltsamen Punkt, er müsse sich regelrecht dazu zwingen, für Content zu spielen.

Was ist das für ein Streamer? Der Streamer, der online auch als „Nick RTFM“ auftritt, gehört zu den größten Content Creatorn in FIFA weltweit.

