FIFA 23: World Cup Stories – Alle Leaks & Infos zum Event

In FIFA 23 soll diese Woche das Event „World Cup Stories“ starten. Wir sammeln alle bereits bekannten Informationen zum Start und Leaks.

Wann startet das Event? Am Freitag, den 02. Dezember, um 19:00 Uhr startet das nächste Event in FIFA 23. Das bestätigt ein neuer Ladebildschirm in FIFA 23, auf dem auch schon ein neues Kartendesign zu sehen ist.

Bis dahin läuft noch das aktuelle Black-Friday-Event in FIFA 23.

Der Titel des Events ist noch nicht im Ladebildschirm enthalten, allerdings sprechen Leaks schon länger vom Titel „World Cup Stories“. Der WM-Bezug ist auch im Ladebildschirm enthalten, demnach dürfte es sich bei dem Event um die „World Cup Stories“ handeln.

Doch was erwartet uns in dem Event? Wir schauen auf bislang bekannte Informationen.

Leaks zeigen mögliche Karten für World Cup Stories in FIFA 23

Was bringt World Cup Stories? Der genaue Inhalt der Promo ist noch nicht bekannt und ob die Karten irgendein bestimmtes Gimmick, oder lediglich verbesserte Werte mitbringen werden, ist auch nicht geklärt. Sobald hier näheres bekannt ist, aktualisieren wir den Artikel.

Der Ladebildschirm zeigt das neue Kartendesign

Allerdings hat der bekannte Leaker FUT Sheriff bereits einige Karten bekannt gegeben, die im Event auftauchen sollen (via Twitter). Dabei handelt es sich um:

Virgil van Dijk – Niederlande / Liverpool (IV)

Marcus Rashford – England / Manchester United (LF)

Leroy Sané – Deutschland / FC Bayern (ZOM)

Laporte – Spanien / Manchester City (IV)

Asensio – Spanien/Real Madrid (ST)

Weitere Informationen dürften in den kommenden Tagen folgen, bis das Event dann am Freitagabend startet. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Zudem dürfte mit neuen Aufgaben und Zielen in Ultimate Team zu rechnen sein, genauso wie mit SBCs, die das World-Cup-Stories-Thema aufgreifen.

Ansonsten ist in FIFA 23 gerade das neue Update 5 erschienen. Wir zeigen euch alle Infos zum neuen Patch in FIFA 23.