Spieler verlieren tausende Münzen auf einen Schlag, weil FIFA 23 an einer Zahl dreht

Bereits am Mittwoch gab FIFA 23 unabhängig von dem Problem bekannt, dass das TOTW vorerst pausieren wird – die Weekend League Belohnungen in FIFA 23 werden somit angepasst.

Wie verliert man da Münzen? Dass der Maximalpreis solcher Karten plötzlich in derart großem Ausmaß heruntergesetzt wird, ist nicht üblich. Damit rechnet man als Spieler in der Regel nicht.

Tomori ist so ein Beispiel – den konnte man kurzzeitig nur für maximal 32.500 Münzen anbieten, also für etwa ein Zehntel seines „gewohnten“ Wertes. Andere Beispiele waren die TOTW-Karte von Neymar oder Theo Hernandez (via reddit ).

Diese Preisspannen variieren von Spieler zu Spieler. Besonders beliebte Karten haben dabei sehr hoch angesetzte Maximalpreise. Will man etwa die TOTW-Karte des starken Verteidigers Tomori anbieten, kann man einen Preis zwischen 30.750 Münzen und 600.000 Münzen wählen, im Schnitt geht der Spieler aktuell für ca. 269.000 Münzen weg (via futbin ).

Das war das Problem: In Ultimate Team kann man Spieler auf dem Transfermarkt anbieten. Man kann dabei recht frei den Preis wählen – allerdings gibt es Preisspannen, in denen man sich bewegen muss. Hat ein Spieler etwa einen Mindestpreis von 10.000 Münzen und einen Höchstpreis von 200.000 Münzen, ist alles dazwischen möglich.

