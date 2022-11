FIFA 23 bringt „Black Friday”-Event – Mit Ikonen und „Road to the World Cup”

In FIFA 23 startet diese Woche ein Event-Doppelpack: Black Friday und „Road to the FIFA World Cup“ sollen am Freitag in Ultimate Team starten.

Wann startet das Event in FIFA 23? Der „Black Friday“ in FIFA 23 startet am Freitag, dem 25. November um 19:00 Uhr. Das zeigt ein neuer Ladebildschirm in Ultimate Team.

Was bringt das Event? Es gibt bereits Andeutungen, was ihr im Event erwarten könnt: Neben der Ankündigung des „Black Friday“ wurde auch die „Road to the FIFA World Cup“ angekündigt – offensichtlich ein Event rund um die aktuell laufende Fußball-Weltmeisterschaft.

Dazu wurden auch zwei neue Karten-Designs veröffentlicht, genauere Details gibt es aber noch nicht. Wir schauen uns hier einmal an, was ihr im Event erwarten könnt.

Was bringen Black Friday und Road to the World Cup in FIFA 23?

Das ist der neue Ladebildschirm zum Event in FIFA 23

Was bringt das Event? Offizielle Informationen gibt es noch nicht, allerdings zeigt die Ankündigung schon recht klare Hinweise, was in dem Event stecken könnte.

Zum einen gibt es ein neues Karten-Design, dass die „Road to the FIFA World Cup“-Karten darstellen dürfte. „Road to …“-Events gab es schon öfter, etwa zur Champions League. Diese Events sind meist geprägt von dynamischen Karten, die sich im Verlauf des Turniers verbessern – etwa durch Siege oder das Erreichen bestimmter Runden.

Zum anderen ist ein Weiß-Goldenes Kartendesign zu sehen, dass für neue Ikonen-Karten stehen dürfte. „WM-Ikonen“ sollen in diesem Jahr die „Prime Moments“ ersetzen, sie dürften im neuen Event eine Rolle spielen.

Und zu guter Letzt ist der „Black Friday“ auch in vergangenen FIFA-Ablegern bereits mehrfach ein Event gewesen. Zu diesem Event gibt es in der Regel spezielle Packs im Shops, außerdem kam in der Vergangenheit oft ein „Best-of-TOTW“ ins Spiel.

Wie genau sich der Black Friday dieses Jahr gestaltet, ist allerdings vorerst noch offen. Offizielle Details gibt es noch nicht – sobald es hier mehr Informationen gibt, wird der Artikel aktualisiert.

Auch ein mögliches „Best-of-TOTW“ ist noch offen. Sicher ist hingegen, dass das regelmäßige TOTW an sich aber erstmal pausieren wird: Während der WM wird es keine typischen TOTWs geben. Das wirkt sich auch auf die wichtigen Belohnungen der Weekend League in FIFA 23 aus.