Auch in FIFA 22 wird der Black Friday mit einem besonderen Event gefeiert. Alles zur kommenden Promo, erfahrt ihr hier.

Wann beginnt das Black-Friday-Event? Der Ladebildschirm in FIFA 22 Ultimate Team kündigt den Beginn der Promo an. Das Event startet am Freitag, den 26. November bereits um 15:00 Uhr.

Das ist 4 Stunden früher, als Events in FIFA 22 normalerweise starten. Wie lange die Promo andauern wird, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit war es jedoch so, dass die Promo erst zum Cyber Monday um 19:00 Uhr beendet wurde.

Welche Inhalte bietet das Event?

Traditionell dreht sich der Black Friday um spezielle Angebote, und das ist normalerweise auch in FIFA der Fall. EA hat zwar noch keine offiziellen Angaben zu den Inhalten vom Black-Friday-Event gemacht. Die Vergangenheit zeigt jedoch, dass es vermutlich spezielle Packs geben wird, die man sonst nicht bekommen kann. Außerdem rechnen wir mit Inhalten wie:

Lightning Rounds, also spezielle Packs, die es weltweit nur in begrenzter Zahl und damit nur sehr kurzzeitig gibt.

Promo Packs, die es nur selten im Spiel gibt.

Flash-SBCs, also Squad Building Challenges, die nur kurze Zeit verfügbar sind. Dort könnt ihr Teams gegen spezielle Belohnungen eintauschen.

Sonderaufgaben, die euch Belohnungen einbringen.

Kommt das Best of TOTW? Üblicherweise nutzt EA das Wochenende um den Black Friday für ein erstes Best of TOTW. Dieses Team ist ist mit den besten Spielern der ersten 10 TOTW besetzt und nur für wenige Tage in Packs verfügbar.

So sah das Best of TOTW in FUT 21 aus.

Das diesjährige Best of TOTW könnte aus Hochkarätern wie: Messi (94), Salah (91), Mbappé (92), Son (90) oder Goretzka (88) bestehen.

Welche Inhalten könnten noch kommen? Im letzten Jahr brachte EA zusätzlich zum Best of TOTW neue Recordbreaker-Karte ins Spiel, es gab Granaten wie Mbappé, David Silva oder Sancho. Wir sind gespannt, ob es diesmal wieder ähnliche Karten geben wird.

Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Beitrag, wenn es neue Informationen zu den Inhalten gibt.

Was sagt ihr zum Black Friday in FIFA 22? Freut ihr euch auf das Event? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

