FIFA 22: TOTW 10 ist richtig stark und bringt Upgrades für Messi & Kanté

Das neue TOTW 10 ist ab sofort in FIFA 22 verfügbar. Welche Spieler neue Inform-Karten bekommen, erfahrt ihr hier.

Was ist das Team of the Week? In jeder Woche stellt EA ein neues TOTW zusammen. Diese Mannschaft besteht aus 23 Spielern, die am vergangenen Fußball-Wochenende starke Leistungen auf den Platz bringen konnten.

Dafür erhalten sie einen Platz im Team of the Week sowie verbesserte Inform-Karten, die eine Woche lang in Packs zu finden sind.

Wie kommt man an TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, wofür man allerdings eine Menge Glück braucht. Ansonsten sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt verfügbar. Dort kosten sie aber teilweise eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading-Tipps.

Lasst uns nun gemeinsam auf das neue TOTW 10 schauen.

Das TOTW 10 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 10: Das neue Team der Woche 10 hat ein paar richtig starke Karten zu bieten, doch vor allem Messi (94) und Kanté (91) stechen hervor. Für den Argentinier gibt es sogar ein Upgrade seiner OTW-Karte.

Spannende Karten gibt es auch für: Kroos (89), Trapp (86), Bonucci (86), Felipe (86), Stindl (84) und Berghuis (84), der ebenfalls ein OTW-Upgrade erhält.

Feature-Spieler ist in dieser Woche Mings, der ein deutliches Upgrade von 78 auf 84 bekommt.

TOTW 10 Startelf:

TH: Trapp (86)

IV: Bonucci (86)

IV: Felipe (86)

IV: Mings (84)

RV: Traoré (82)

ZM: Kanté (91)

ZM: Kroos (89)

ZOM: Berghuis (84)

LM: Gouiri (82)

RF: Messi (94)

LF: Stindl (84)

TOTW 10 Bank:

TH: Rönning (76)

LV: Iago (81)

ZOM: Blanco (81)

ZOM: Vecchio (81)

RM: Faivre (81)

LF: Pasalic (82)

ST: Benteke (81)

IV: Glesnes (77)

ZM: Kittel (79)

RF: Stevanovic (80)

ST: Undav (77)

ST: Healey (76)

Die neuen Karten von Messi und Kanté

Die zwei stärksten Karten im TOTW 10: Die beiden höchsten Ratings haben Messi und Kanté. So stark sind ihre Karten:

Für Lionel Messi ist es die erste Inform-Karte in FIFA 22. Seine ohnehin schon extrem starken Werten wurden nun nochmal in allen Bereichen verbessert, besonders bei der Physis hat die Karte zugelegt.

ist es die erste Inform-Karte in FIFA 22. Seine ohnehin schon extrem starken Werten wurden nun nochmal in allen Bereichen verbessert, besonders bei der Physis hat die Karte zugelegt. Auch für N’Golo Kanté ist es die erste TOTW-Karte in FUT 22. Seine Karte besticht durch ordentliches Tempo und herausragende Werte in den Bereichen Dribbling, Defensive und Physis.

Seid ihr mit dem TOTW zufrieden, oder sollten aus eurer Sicht andere Spieler im Team der Woche vertreten sein? Erzählt es uns in den Kommentaren!

