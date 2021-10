FIFA 22: OTW-Tracker – Diese Spieler können Upgrades kriegen

Das OTW-Event brachte dynamische Karten zu FIFA 22, die Upgrades bekommen können. Dieses Mal geht das aber nicht nur durch TOTW-Karten, sondern auch durch Siege.

So funktionieren OTW-Upgrades: Zum einen bekommen die Ones-to-Watch-Spieler wie aus den letzten Jahren gewohnt immer Upgrades, wenn sie im Team der Woche stehen oder eine Karte als Spieler des Tages bekommen. Dieses Jahr gibt es aber auch noch eine andere Upgrade-Möglichkeit.

Sollte das reale Team eines OTW-Spielers ab dem 1. Oktober 5 der nächsten 10 Spiele in der heimischen Liga gewinnen, gibt es ebenfalls ein einmaliges Upgrade um einen Punkt. Das nennt sich “Wins to Watch” und soll die Karten noch ein wenig spannender machen.

Welche OTW-Spieler gibt es? Nach aktuellem Stand ist das Team 1 der OTW-Spieler verfügbar, dazu kommen Aufgaben- und SBC-Spieler.

Das Team 2 folgt am 08. Oktober und wird am 10. Oktober nochmal ergänzt. Eine Übersicht findet ihr in folgendem Artikel oder unten im Tracker:

OTW-Tracker zeigt mögliche Upgrades für alle OTW-Karten

Was ist der OTW-Tracker? Wir führen in der folgenden Tabelle alle aktuell bekannten OTW-Karten auf und halten fest, wie viele Siege sie seit dem 01. Oktober geholt haben. Außerdem schauen wir, wie viele Spiele von den 10 Matches noch übrig sind, um die 5 nötigen Siege für das Upgrade zu bekommen.

Unterhalb der Tabelle zeigen wir euch außerdem, welche Spieler schon ein Upgrade oder eine TOTW-Karte erhalten haben. Die Tabelle ist nach Rating geordnet.

Spieler Siege Übrige Partien Messi (93) 0/5 9 C. Ronaldo (91) 0/5 9 Lukaku (88) 1/5 9 Ramos (88) 0/5 9 Varane (86) 0/5 9 Hakimi (85) 0/5 9 Griezmann (85) 1/5 9 Alaba (84) 0/5 9 Grealish (84) 0/5 9 Wijnaldum (84) 0/5 9 André Silva (84) 1/5 9 Saúl (82) 1/5 9 Dumfries (82) 1/5 9 Talisca (82) 0/5 10 Locatelli (82) 1/5 9 Upamecano (82) 0/5 9 Bailey (82) 0/5 9 Berghuis (81) 0/5 9 Delaney (81) 0/5 9 Malen (80) 1/5 9 Shaqiri (79) 0/5 9 Paulinho (79) 1/5 9 Konaté (78) 0/5 9 Camavinga (78) 0/5 9 J. Kluivert (76) 1/5 9

Welche Spieler haben schon ein Upgrade? Nach aktuellem Stand gab es noch keine Upgrades der OTW-Spieler durch “Wins to Watch” oder TOTW-Karten. Ob eine Karte in Frage kommen könnte, erfahrt ihr in den TOTW Predictions.

Wir werden diesen Tracker nach Spieltagen jeweils mit den aktuellen Daten aktualisieren. Kehrt also regelmäßig zurück um zu sehen, wie es um eure OTW-Spieler steht.

Übrigens könnten OTW-Upgrades nicht nur auf dem Platz, sondern auch auf dem Transfermarkt interessant werden. Schließlich sind Spieler mit Aussicht auf Upgrades auch mehr wert, als Spieler die bei ihren Werten bleiben. Tipps zum Thema Trading in FIFA 22 findet ihr hier.