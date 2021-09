In FIFA 22 startet morgen das “Ones to Watch”-Event. Hier kommen die neuen OTW-Karten ins Spiel. Was euch zum Event erwartet, zeigen wir euch hier.

Wann startet Ones to Watch? Ones to Watch beginnt am selben Datum wie der offizielle FIFA 22 Release – also am 01. Oktober 2021. Es ist davon auszugehen, dass es um 19:00 Uhr mit dem OTW-Event losgeht. Um diese Zeit starten die Events in Ultimate Team für gewöhnlich.

Was steckt im OTW-Event? Im OTW-Event kommen die Ones-to-Watch-Karten ins Spiel. Dabei handelt es sich um spezielle Spieler-Items, die auf den größten Transfers des Fußball-Sommers basieren. Messi ist beispielsweise so ein Spieler: Der wechselte von Barcelona nach Paris und bekommt eine OTW-Karte.

Das Besondere an diesen Karten ist, dass es sich bei ihnen um dynamische Items handelt. Sie werden jedes Mal besser, wenn der Spieler eine TOTW– oder Spieler-des-Tages-Karte bekommt.

Darüber hinaus gibt es in FIFA 22 die neue “Wins to Watch”-Mechanik. Sollte die reale Mannschaft des Spielers ab dem 01. Oktober 5 der nächsten Matches in ihrer Liga gewinnen, gibt es ein einmaliges Upgrade um einen Punkt für den OTW-Spieler. Selbst spielen muss er übrigens nicht.

Wir schauen nun darauf, welche Karten bereits bekannt sind und welche euch in dem Event noch erwarten könnten.

Was euch im OTW-Event erwartet

Wann kommen die Karten? Das OTW-Event wird über mehrere Wochen laufen. Der Zeitplan sieht so aus:

01. – 08. Oktober: Team 1 ist verfügbar

03. – 08. Oktober: Team 1 wird um 3 weitere Karten ergänzt

08. – 13. Oktober: Team 2 ist verfügbar

10. – 13. Oktober: Team 2 wird um 3 weitere Karten ergänzt.

Insgesamt wird es also 28 OTW-Karten in Packs geben.

Wichtig: Wenn ihr die Ultimate Editionen vorbestellt habt, bekommt ihr einen OTW-Spieler (ab dem 01. Oktober verfügbar). Achtet darauf, wann ihr euer entsprechendes Pack öffnet: Euer Spieler wird aus dem Kontingent an OTW-Karten kommen, das in dem jeweiligen Zeitraum in Packs steckt.

Ausnahme: Wenn ihr nach dem 13. Oktober erst euer Pack öffnet, kann euer Spieler aus beiden Teams kommen.

Diese OTW-Karten sind bereits bekannt

Noch sind nicht alle OTW-Spieler bekannt. Allerdings wurden einige Karten bereits von EA Sports gezeigt oder auf Social Media angekündigt. Die bisher bekannten Namen sind:

Lionel Messi (93 / PSG)

Cristiano Ronaldo (91 / Manchester United)

Romelu Lukaku (88 / Chelsea)

Achraf Hakimi (85 / PSG)

Sergio Ramos (88 / PSG)

David Alaba (84 / Real Madrid)

Jack Grealish (84 / ManCIty)

André Silva (84 / Leipzig)

Georgino Wijnaldum (84 / PSG)

Saúl (82 / Chelsea)

Anderson Talisca (82 / Al Nassr)

Donyell Malen (80 / Dortmund)

Ibrahima Konaté (78 / Liverpool)

Zusatzspieler: Neben den Spielern in den Packs sind weitere Spieler während des Events zu bekommen. Schon jetzt (also vor dem Start des Events) kann man sich die OTW-Version von Xherdan Shaqiri (79 / Liverpool) über eine SBC im Spiel holen.

Außerdem wurde Camavinga von Real Madrid als Event-Spieler angekündigt, den man über Ziele bekommen kann. Für den braucht ihr also keine Packs ziehen, sondern könnt euch die Karte erspielen.

Alternativ werdet ihr die Karten auch auf dem Transfermarkt bekommen können. Doch die Ones-to-Watch-Karten dürften gerade zu Anfang des Spiels teuer ausfallen. Damit ihr schnell an Münzen kommt, zeigen wir euch hier aktuelle Trading Tipps zu FIFA 22.