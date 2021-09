FIFA 22: Lernt jetzt diese 6 Tricks, um mehr Tore zu schießen

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

So könnt ihr an Gegnern vorbeiziehen oder plötzlich die Richtung ändern. Das eröffnet bei richtigem Einsatz zahlreiche Tormöglichkeiten, wie BorasLegend in einem anderen Video präsentiert. (via YouTube )

So funktioniert der Trick: Einer der nützlichsten, offensiven Skill-Moves ist Shot Cancelling oder auch der angetäuschte Schuss. BorasLegend meint sogar, dass das der beste Skill Move in FIFA 22 sein könnte.

So bringt ihr Tempo in euer Offensivspiel und könnt mittels Kombinationen Torchancen herausspielen. Ihr könnt euch diese ganzen Tricks und auch Ingame-Beispiele im Video von BorasGaming anschauen:

Statt einen regulären Pass zu spielen, lupft ihr den Ball auf kurze Distanz zu eurem nächsten Spieler. So könnt ihr gerade auf engem Raum an Gegenspielern vorbeikommen und Schussmöglichkeiten schaffen.

So funktioniert der Trick: Diese Variante ist quasi das Gegenstück zum angedrehten Flachpass. Ihr müsst in dem Fall L1 (LB) gedrückt halten und Viereck (X) drücken.

Zum bevorstehenden Release von FIFA 22 hat er bereits einige Videos veröffentlicht, die vor allem Tricks für bessere Pässe zeigen. Wir stellen euch hier insgesamt 6 Hilfsmittel vor, mit denen ihr in FIFA 22 die Defensive eurer Gegner knackt und so besser Tore schießen könnt.

