In FIFA 22 Ultimate Team habt ihr die Möglichkeit den Namen eurer Mannschaft anzupassen. Allerdings ist die Option ziemlich gut versteckt. Auf MeinMMO erfahrt ihr, wie das funktioniert.

Wenn ihr FUT-Veteranen seid und vor FIFA 22 bereits einen Club in Ultimate Team hattet, dann wird in FUT 22 einfach der Vereinsname eurer alten Mannschaft übernommen. Doch was ist, wenn euch der Name eures Clubs nicht mehr gefällt?

Ihr könnt euren Verein ganz leicht umbenennen, doch leider ist Option gar nicht mal so leicht zu finden. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, was ihr machen müsst, um eurer Mannschaft einen neuen Namen zu geben.

So ändert ihr den Vereinsnamen in FIFA 22 Ultimate Team

So ändert ihr euren Vereinsnamen: Um euren Club umzubenennen, müsst ihr FIFA 22 auf der Konsole oder dem PC anschmeißen. Bei der Web- und Companion-App wird die Option leider nicht angeboten.

Habt ihr FIFA 22 gestartet, dann sind das die nächsten Schritte:

Ihr öffnet Ultimate Team und geht auf “Ziele”. Dann wechselt ihr in den Reiter “Grundlagen”. Anschließend findet ihr im Reiter “Die Grundlagen” die Option “Vereinsname”. Die ruft ihr auf und tragt dort nun einen Vereinsnamen sowie die Abkürzung des Vereins ein. Zum Schluss drückt ihr auf “Vereinsname bestätigen”, um den Vorgang abzuschließen.

Die Option ist ganz schön versteckt.

Wie oft ihr den Vereinsnamen in FIFA 22 allerdings ändern könnt, ist nicht bekannt. Früher war es so, dass dies nur einmal pro Saison möglich war. Achtet also darauf, dass euer neuer Vereinsname keine Tippfehler enthält.

Werdet ihr eurer neuen FUT-22-Mannschaft einen neuen Namen verpassen? Und verratet uns doch in Kommentaren wie eure Clubs heißen!

