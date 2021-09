Ihr wollt mit einem Bundesliga-Team in FIFA 22 starten, aber nicht so viele Münzen ausgeben? Dann zeigen wir euch ein günstiges Starter-Team, das trotzdem gute Werte hat.

Was ist das für ein Team? Wir haben uns nach Spielern aus der Bundesliga umgeschaut, die in wichtigen Bereichen gute Werte haben, aber trotzdem nicht allzu teuer sind. Dieses Team wird euch gut durch die ersten Tage in FUT bringen, während ihr Münzen für stärkere Spieler sammelt.

Nach aktuellem Stand kostet das Team insgesamt ca. 35.000 Münzen. Im Schnitt sind das also 3.200 Münzen pro Spieler. Allerdings bekommt ihr manche der Spieler günstiger, während andere etwas teurer sind. Ihr könnt also, je nach eurem Münzstand, auch einzelne Spieler durch Alternativen ersetzen.

Wenn ihr erstmal Münzen sammeln möchtet, findet ihr hier übrigens unsere Trading-Tipps zum Start in FIFA 22.

11 gute Bundesliga-Spieler für Ultimate Team

Das ist das Team: Da es sich um ein komplettes Bundesliga-Team handelt, braucht ihr euch um Chemie keine Sorgen machen. Alle Spieler passen zusammen.

Es wurde mit dem 4-4-2 eine solide Starter-Formation gewählt, die sowohl offensiv als auch defensiv agieren kann. Wir haben nach einer Spielermischung gesucht, die Tempo mit guten Pass- und Defensivwerten kombiniert. Hier ist das Bundesliga-Starter-Team:

So kann ein gutes Team zum Start aussehen (via futbin)

Im Angriff stehen mit Bebou und Dortmunds Stürmer Malen zwei Angreifer, die vor allem über das Tempo und Dribbling gefährlich sind. Mit ihnen solltet ihr keine Probleme haben, euch durch die Defensive des Gegners zu spielen.

Alternativen: Wenn ihr eher nach Abschlussstarken Spielern sucht, könnten sich Thomas Müller (etwas teurer) oder auch anbieten.

Im Mittelfeld wurden zwei solide Spieler im Zentrum ausgesucht, die sowohl defensiv abräumen können, aber auch die nötigen Fähigkeiten im Spiel nach vorne haben: Laimer und Sabitzer sind Allrounder, die ihr für jede Aufgabe einsetzen könnt.

Alternativen: Emre Can bietet sich ebenfalls für Starter-Teams als Allrounder an, ist aber deutlich teurer als die beiden Spieler. Eine günstige, etwas beweglichere Alternative im Spiel nach vorne wäre Dortmunds Bellingham.

Auf den Flügeln spielt wieder das Tempo eine Rolle: Diaby ist ein Klassiker in FUT-Starterteams. Und Silas auf der rechten Seite bringt den Vorteil des 5-Sterne-Skillers mit. Das kompensiert auch seine ansonsten eher durchschnittlichen Werte.

Alternativen: Auf den Flügeln bietet die Bundesliga ein paar Möglichkeiten, die ebenfalls denkbar sind. Dazu gehören Bellarabi oder Gnabry. Mit Sané und Coman gibt es außerdem zwei starke Optionen, die aber merklich teurer sind.

Die Defensive ist wiederum aufgebaut aus temporeichen und verteidigungsstarken Spielern. Mit Tapsoba, Akanji, Mukiele und habt ihr eine Viererkette, die nicht ganz so leicht von schnellen Angreifern überrannt wird. Alle vier sind mit ordentlichem Tempo ausgestattet.

Braucht ihr mehr Defensiv-Power zu Lasten des Tempos ist beispielsweise Hernandez eine mögliche Wahl. Grundsätzlich gibt es in der Bundesliga aber einige Optionen. Auf Rechts bietet sich Mbabu an, der aber eher eine Option für ein teureres Team ist.

Im Tor habt ihr wie immer die Qual der Wahl. Wir haben uns für den günstigen Hradecky entschieden – aber beispielsweise mit Sommer oder Gulacsi gibt es auch einige gute Alternativen. Im Tor überzeugen gerade aber eh die meisten Spieler mit guten Leistungen.

Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich der Markt in den ersten Tagen der Saison entwickelt. Schließlich befinden wir uns aktuell noch in der Vorab-Phase – der volle Release findet erst am 01. Oktober statt.

Wenn ihr nicht so sehr den Fokus auf die Bundesliga gelegt habt, gibt es auch andere spannende Alternativen für wenig Münzen. 10 starke Spieler für den Start in FUT findet ihr hier.