FIFA 22: BVB-Ratings mit 2 genialen Stürmern – So stark sind Haaland und Malen

Die FIFA 22 Ratings von Borussia Dortmund sind bekannt. Stürmer Erling Haaland bekommt eine richtig starke Karte. Doch mit Donyell Malen ist auch ein spannender Spieler für den Saisonstart dabei.

Das ist bei FIFA 22 los: Aktuell werden immer mehr Spielerwerte für das kommende FIFA 22 veröffentlicht.

Dazu kommen Ratings für verschiedene Clubs. Einer davon ist Borussia Dortmund.

Wie die Ratings des BVB aussehen, zeigen wir euch hier. Und mit Erling Haaland und Donyell Malen sind zwei Stürmer dabei, die für eure Bundesliga-Teams interessant werden könnten.

Erling Haaland – Die BVB-Top-Karte in FIFA 22

So sieht Haalands Karte aus: Der Norweger hat ein Gesamtrating von 88 bekommen und gehört somit zu den stärksten Stürmern im Spiel. Auch seine Einzelwerte können sich sehen lassen.

So sehen Haalands Werte aus (via futbin)

Mit 89 Pace ist er richtig gut aufgestellt, dazu kommt eine extrem starke 91 beim Schuss. Dank seiner 88er-Physis dürfte er schwer zu blocken sein, auch der 80er-Dribbling-Wert ist brauchbar. Verteidigen (45) und Passen (65) gehören allerdings nicht zu den Stärken Haalands in FIFA 22.

Abzuwarten bleibt, wie der Angreifer in Sachen schwacher Fuß und Skill Moves bewertet wird – diese Werte sind noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass Haaland angesichts seiner Werte ein richtig guter Stürmer wird.

Allerdings dürfte der Norweger zum einen eben aufgrund dieser Werte, aber auch dank seiner Popularität gerade zum Anfang der Ultimate-Team-Saison sehr teuer werden. Sehr wahrscheinlich, dass man ihn sich erstmal nicht leisten kann.

Deswegen kann es sich lohnen, erstmal eine günstigere Alternative für Bundesliga-Teams in FUT zu finden. Und die bietet Dortmund auch.

Donyell Malen – Perfekt für den Start in FUT

So sieht Malens Karte aus: Mit einer Gesamtwertung von 80 ist Malen erstmal nicht unter den höchstbewerteten Karten in FIFA 22. Allerdings hat der Neuzugang des BVB in den entscheidenden Werten vor dem Tor gute Zahlen aufzuweisen.

So sehen Malens Werte aus (via futbin)

90 bei der Geschwindigkeit sind ein Top-Wert zum Start

83 Dribbling und 79 Schuss sollten reichen, um vor dem Tor Gefahr auszustrahlen

72 Pass und 74 Physis sind zumindest durchschnittlich gut

Das Gute: Die Karte dürfte zum Start günstig werden, könnte also ein früher Favorit werden. Denn gerade schnelle Karten sind bei FIFA-Spielern immer sehr beliebt und nützlich – zumindest war es in der Vergangenheit so.

Damit könnte Malen genau die Sturmalternative sein, die man zum Saisonbeginn in Bundesliga-Teams gebrauch kann.

So sieht der BVB ansonsten aus

Das sind die BVB Ratings: Die Dortmunder haben einige Spieler oberhalb der 80 zu bieten, doch einige Akteure wie Bürki oder Brandt mussten auffällige Downgrades hinnehmen. Gerade die Werte für Brandt und Marco Reus gehörten zu den Überraschungen der aktuellen Ratings.

Wir zeigen euch hier alle Werte in der Übersicht.

Haaland (88)

Hummels (86)

Reus (85)

Guerreiro (84)

Witsel (83)

Can (82)

Hazard (82)

Brandt (81)

Bürki (80)

Malen (80)

Akanji (80)

Bellingham (79)

Kobel (79)

Dahoud (79)

Hitz (78)

Zagadou (78)

Reyna (77)

Meunier (77)

Schulz (77)

Wolf (75)

Im Laufe der kommenden Tage dürften weitere Ratings bekannt werden, denn FIFA 22 kommt immer näher. Alles zum FIFA 22 Release erfahrt ihr hier.