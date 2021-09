FIFA 22: 3 starke Formationen für den Start in Ultimate Team

Diese Aufstellung von FIFA-Pro “BorasLegend” ( via Y ouTube ) gibt euch zahlreiche Optionen im Angriff. Hier geht es in erster Linie darum, mehr Tore zu schießen, als der Gegner – denn defensiv ist die Formation nicht die beste. Aber gerade, wenn ihr hinten liegt und attackieren wollt, ist dies eine gute Option.

Er setzt dabei auf hohe Pass- und Dribbelwerte im Angriff. Mit schnellem Zuspielen sollen Angriffe eingeleitet werden, bis sich die Stürmer dann in aussichtsreiche Situationen dribbeln. Um in der Breite mehr Optionen zu bekommen, holt man außerdem einen Außenverteidiger dazu, der stark darin ist, mit anzugreifen und zu dribbeln.

Das macht die Formation aus: YouTuber “RunTheFutMarket” ( via Y ouTube ) setzt sich eigentlich mit Themen wie Trading in FIFA 22 auseinander, hat aber auch einige gute Taktik-Tipps. Er empfiehlt die 4-1-2-1-2 (2).

Wichtig: Passt diese Anweisung je nach euren Spielertypen an. Ist beispielsweise euer RV offensiv stärker als der LV, bietet sich ein Tausch der Anweisunge an.

Das Ziel ist, den zentralen Stürmer an den Ball zu bringen und die Kugel dann vor dem Tor zu halten. Die beiden übrigen Offensiven und zentralen Mittelfeldspieler sollen dann nachrücken, um eine Vorlage durch den Stürmer zu bekommen. Dann heißt es nur noch abschließen. Vorausgesetzt, der Torhüter hält nicht zu krass , dürftet ihr so einige Treffer erzielen.

In seiner Version steht das Team hinten kompakt und beordert die Außenverteidiger bei Bedarf nach innen. So entsteht mit Außen- und Innenverteidigern sowie dem mittleren ZM Mittelfeldspielern ein starker Block, der schwer zu überwinden ist.

Was sind das für Formationen? Einige FIFA-Profis sind bereits dabei, starke Formationen in FIFA 22 herauszufinden. Der offizielle Release des Spiels steht zwar noch aus, doch dank Early Access hatten einige Spieler schon die Möglichkeit, sich in FUT reinzufuchsen.

