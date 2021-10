FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Welche Spieler nutzt ihr in euren Teams? Habt ihr einen Geheimtipp? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!

Das macht Militao aus: Wenn ihr auf der Suche nach einem Top-Innenverteidiger für ein La Liga Team seid, dann könnt ihr euch bedenkenlos Militao zulegen. Der Brasilianer wird euer Tor mit seinen Top-Werten verteidigen. Er ist sehr schnell, defensiv stark und hat eine ordentliche Physis. Der ideale Verteidiger also in diesem Preissegment.

Das macht Werner aus: Werner war in den letzten FIFA-Teilen immer ein starker Stürmer und das hat sich in diesem Jahr nicht geändert. Für FIFA 22 musste er zwar ein Downgrade von 85 auf 84 hinnehmen, doch das macht gar nichts. Werner ist immer noch extrem schnell und bietet starke Schuss- und Dribbling-Werte. Tore schießen sollte also kein Problem sein.

