In FIFA 22 ist das neue TOTW 4 jetzt verfügbar. Erfahrt hier, welche Spieler es diesmal in das Team of the Week geschafft haben. Außerdem zeigen euch, welche Karten besonders spannend für Starter-Squads sind.

Wann kommt das TOTW 4? Das neue Team of the Week ist ab dem 13. Oktober um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Die neuen Karten bleiben eine Woche lang in Packs verfügbar.

Was ist das TOTW überhaupt? Das Team der Woche erscheint jeden Mittwoch in FUT und beinhaltet die Spieler, die in der vergangenen Woche, mit starken Leistungen im realen Fußball geglänzt haben. Diese Spieler erhalten verbesserte Inform-Karten.

Woher kriegt man TOTW-Karten? Entweder ihr habe eine große Portion Glück und zieht eine starke TOTW-Karte aus einem Pack. Oder ihr kauft eure Wunsch-Karte auf dem Transfermarkt. Hier sind die Preise allerdings häufig recht hoch, weshalb sich ein Blick in unsere Trading Tipps lohnt.

Das TOTW 4 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 4: Im neuen Team der Woche sind eine Menge starker Karten zu finden, von denen einige perfekt für Starter-Squads sind. Es gibt ordentliche Upgrades für Thomas Müller (88), Navas (89) und Depay (86). Die stärkste Karte erhält in dieser Woche aber Sadio Mané mit einer 90er-Karte.

Der Feature-Spieler, der in dieser Woche einen größeren Boost kriegt, ist Bastoni (80 -> 85). Ein OTW-Uprade erhält zudem Memphis Depay.

Was dahintersteckt, erfahrt ihr im OTW-Tracker zu FIFA 22.

TOTW 4 Startelf:

TH: Navas (89)

LAV: Hernandez (86)

IV: Romero (84)

IV: Bastoni (85)

ZOM: Mané (90)

ZOM: Müller (88)

ZM: Milinkovic-Savic (86)

RM: Raphinha (84)

MS: Depay (86)

LF: Oyarzabal (86)

LF: Lozano (84)

TOTW 4 Bank:

TH: Blake (81)

IV: Gvardiol (81)

RM: Wu Lei (81)

LM: Garry Rodrigues (81)

ST: Yaremchuk (81)

ZM: Elyounoussi (81)

LF: Valencia (81)

TH: Ward (72)

ZDM: Godoy (78)

ZOM: Lovric (78)

LF: Tapsoba (75)

ST: Koné (71)

Die spannendsten Karten im TOTW 4

Diese Karten sind besonders spannend: Hier zeigen wir euch die interessantesten Karten des TOTW 4, die besonders gut sind, um eure Starter-Teams zu verbessern

Thomas Müller erhält eine neue 88er Karte, die vor allem beim Schuss und den Pass-Werten überzeugen kann. Eine gute Wahl für die ZOM-Position, vorausgesetzt ihr nutzt einen Chemistry-Stil, der seine Geschwindigkeit noch etwas boostet.

erhält eine neue 88er Karte, die vor allem beim Schuss und den Pass-Werten überzeugen kann. Eine gute Wahl für die ZOM-Position, vorausgesetzt ihr nutzt einen Chemistry-Stil, der seine Geschwindigkeit noch etwas boostet. Einer der besten Außenverteidiger der Serie A hat in dieser Woche eine noch bessere Karte erhalten. Hernandez neue 86er Karte hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und punktet mit starken Physis- und Dribbling-Werten.

neue 86er Karte hat eine unglaubliche Geschwindigkeit und punktet mit starken Physis- und Dribbling-Werten. Wenn ihr auf der Suche nach einem starken Flügelspieler für euer Premier-League-Team seid, dann schaut euch die neue Inform-Karte von Raphinha (84) an. Diese bietet eine enorme Geschwindigkeit sowie starke Dribbling-Stats.

(84) an. Diese bietet eine enorme Geschwindigkeit sowie starke Dribbling-Stats. Die neue Inform-Karte von Milinkovic-Savic bietet richtig starke Werte in allen Bereichen. Nur sein Pace ist etwas niedrig. Diesen könnt ihr durch einen Chemistry-Stil erhöhen.

bietet richtig starke Werte in allen Bereichen. Nur sein Pace ist etwas niedrig. Diesen könnt ihr durch einen Chemistry-Stil erhöhen. Depay kriegt eine neue 86er Karte, die einen besonders starken Eindruck macht. Die Karte punktet mit richtig starken Schuss-, Pass-, Pace- und Dribbling-Stats. Tore schießen sollte also mit dieser Karte kein Problem sein.

kriegt eine neue 86er Karte, die einen besonders starken Eindruck macht. Die Karte punktet mit richtig starken Schuss-, Pass-, Pace- und Dribbling-Stats. Tore schießen sollte also mit dieser Karte kein Problem sein. Die neue TOTW-Karte von Lozano bietet eine extreme Geschwindigkeit sowie solide Schuss-Werte. Er ist eine sehr gute Alternative für die linken Flügel.

Seid ihr mit dem TOTW zufrieden, oder wünscht ihr euch andere Spieler? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Wenn ihr noch auf der Suche nach guten Spielern für euer Team seid, dann haben wir hier ein paar günstige Tipps für euch:

FIFA 22: 7 Spieler unter 10.000 Münzen, die euer Ultimate Team verbessern