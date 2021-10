In FIFA 22 habt ihr wieder die Möglichkeit zu sehen, wie hoch die Chancen sind Top-Karten in Packs zu finden. Wir verraten euch, ob es in diesem Jahr wahrscheinlicher ist einen Spieler wie Cristiano Ronaldo zu ziehen.

Der Traum jedes FUT-Spielers ist es, die besten Karten im eigenen Team zu haben. Doch das ist in Ultimate Team gar nicht so einfach, denn die besten Karten sind oft wahnsinnig teuer und daher für viele Spieler unerreichbar.

Man kann zwar durch geschicktes Trading einiges an Münzen verdienen, doch um Top-Karten wie Mbappé zu kaufen, braucht es eine Menge Geschick und sehr viel Geduld.

Für Mbappé muss man aktuell ca. 1.500.000 Coins ausgeben (Stand 03.10.2021).

Absolute Top-Karten minimal wahrscheinlicher als im Vorjahr

So stehen die Chancen: Im FUT-Shop kann man sich zu jeden Pack die Wahrscheinlichkeiten anschauen. Zum Beispiel erkennt man dort, wie hoch die Chancen sind Spieler über einem bestimmten Rating zu erhalten.

Und schaut man sich die Chancen in FUT 22 genau an, dann stellt man fest, dass die Wahrscheinlichkeiten etwas besser sind, als zum Start von FIFA 21.

Hier seht ihr die Unterschiede:

Premium Gold Pack in FIFA 21 – Gold-Spieler (84+) – 4,2 % (Stand 08.10.2020)

Premium Gold Pack in FIFA 22 – Gold-Spieler (84+) – 7,7 % (Stand 03.10.2021)

Man sollte trotz der minimalen Unterschiede nicht erwarten, in jedem Pack eine Top-Karte zu ziehen, denn mit 7,7 % sind Chancen auf Top-Karten immer noch sehr gering.

Wahrscheinlichkeiten im Premium Gold-Pack

Da es in FUT 22 kein klassisches Gold-Pack mehr gibt, zeigen wir euch zuerst die aktuellen Wahrscheinlichkeiten des Premium Gold-Packs, das es für 7.500 Coins im Shop gibt. Wie schon in den Unterschieden zum Vorjahr gezeigt, liegt die Chance auf eine Top-Karte mit einem Rating über 84 bei immer noch geringen 7,7 %.

Die Chancen auf eine Spezialkarte liegen sogar bei unter 1 %.

Wahrscheinlichkeiten im Jumbo-Premium-Gold-Pack

Wenn in Ultimate Team Promo-Events, wie das OTW-Event (Ones to Watch) anstehen, dann sind Promo-Packs nicht weit. Diese sind etwas teurer, als die Standard-Packs, bieten dafür allerdings auch etwas größere Chancen auf einen Top-Spieler. Hier seht ihr die Chancen des Jumbo-Premium-Gold-Packs für 15.000 Münzen.

Die Chancen auf einen Spieler mit einem Rating von 85+ steigen auf 8,9 % und einen OTW-Spieler kriegt man mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 Prozent.

Es bleibt also auch in FIFA 22 Ultimate Team verdammt schwer Mbappé, Neymar, Ronaldo oder sogar eine Icon-Karte in einem Pack zu finden. Selbst bei den teureren Promo-Packs bleibt die Wahrscheinlichkeit gering.

Eine Alternative können jedoch die neuen Vorschau-Packs bieten. Diese lassen euch das Pack öffnen und erst nachdem ihr den Inhalt gesehen habt, könnt ihr entscheiden, ob ihr das Pack kauft oder nicht. Der einzige Nachteil: Habt ihr ein Vorschau-Pack geöffnet, müsst ihr 24 Stunden warten, bevor ihr das nächste öffnen könnt.

Lohnen sich Packs also? Zusammenfassend kann man sagen, dass Packs in FIFA 22 weiterhin ein Verlustgeschäft bleiben. Nur mit extrem viel Glück, kann man eine sehr starke Karten ziehen. Es empfiehlt sich daher die Packs nicht im Shop zu erwerben, sondern sich Packs durch Aufgaben und höhere Ränge in Division Rivals oder Squad Battles zu erspielen. Dafür gibt man keine FIFA Points oder Münzen aus und kann trotzdem auf Pack-Luck hoffen.

Wie sind eure Erfahrungen mit Packs in FIFA 22? Habt ihr schon einen starken Spieler gezogen? Erzählt es uns doch in den Kommentaren!

Wenn ihr zum Start von FIFA 22 ein paar günstige Spieler sucht, deren Wert steigen könnte, haben wir hier eine Übersicht für euch: 10 Spieler, die perfekt für den Start in FUT 22 sind.