FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Das macht Sanches aus: Renato Sanches hat sehr ausgewogene, gute Werte in Sachen Pace, Dribbling und Physis. Gleichzeitig sind aber auch Schuss, Verteidigung und Pass ganz und gar nicht übel. In aller Kürze: Sanches kann im zentralen Mittelfeld so ziemlich jede Rolle einnehmen.

Also dürfte Mbabu insbesondere für Bundesliga-Teams eine spannende Option sein. Gemeinsam mit temporeichen Innenverteidigern wie Klostermann, Lacroix oder St. Juste kann man eine sehr schnelle Defensive in der Bundesliga aufbauen.

Das macht Mbabu aus: Mbabu ist gerade erst unter die 10.000er-Marke gefallen – möglich, dass der Preis noch ein wenig nach oben oder unten schwankt. Dass der Wolfsburger im Vergleich zu anderen 79er-Karten so teuer ausfällt, dürfte daran liegen, dass er mit seinen Werten der aktuell nützlichste Rechtsverteidiger in FUT-Bundesliga-Teams ist.

Das macht Immobile aus: Der italienische Angreifer hat sich in den ersten Wochen des neuen FIFA-Teils als überaus torgefährlich erwiesen. Kommt Immobile im Strafraum in gute Abschlusspositionen, kann man auch damit rechnen, dass der Ball einschlägt – und dank gutem Positionsspiel ist das immer wieder der Fall.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr Spieler, die sich im Preisbereich zwischen 5.000 und 10.000 Münzen befinden. Damit sind sie schon ein wenig teurer, eignen sich aber gut, um eure Starter-Teams punktuell zu verstärken.

