Spieler in FIFA 22 lachen über Riesen-Preis für POTM Ronaldo: „Absoluter Witz”

Cristiano Ronaldo ist der Premier League POTM in FIFA 22. Doch die Anforderungen für die Karte sind so dermaßen teuer, dass sie sich kaum jemand leisten wird – und das kommt bei vielen Spielern nicht gut an.

Das ist der POTM: Der “POTM” ist der “Player of the Month”, also der Spieler des Monats. Diesen Preis gibt es in mehreren Ligen. Zum Beispiel läuft gerade das POTM-Voting für die Bundesliga, und in der Serie A wurde Koulibaly gerade erst zum POTM ernannt.

Auch der Premier-League-POTM ist nun bekannt: Cristiano Ronaldo bekommt eine 92er-Karte.

Diese POTMs werden auch in FIFA 22 mit einer starken Spezialkarte ausgerüstet, die man sich mithilfe einer Squad Building Challenge sichern kann. Mann braucht also nicht auf Glück bei Packs hoffen, oder auf dem Transfermarkt bieten. Stattdessen tauscht man Teams verschiedener Werte ein, um die Karte zu bekommen.

Eigentlich sind diese SBCs recht beliebt, da man bei ihnen oft nicht gebrauchte Spieler los wird, um sich gute Karten zu sichern. Doch die SBC für Cristiano Ronaldo kommt bei vielen Spielern erstmal gar nicht gut an – denn es wird verdammt viel verlangt.

26 Teams für einen CR7 – Spieler sind nicht begeistert

Das sind die Anforderungen: Die SBC für Cristiano Ronaldo verlangt insgesamt 26 Teams, die man im Austausch für die POTM-Karte eintauschen soll. Dabei handelt es sich auch nicht um einfache Teams, sondern teilweise um Mannschaften mit sehr hohen Ratings oder Anforderungen wie TOTW-Spieler.

Das sieht dann ungefähr so aus:

26 Teil-SBCs sollen gelöst werden, um Ronaldo zu kriegen

Für die verschiedenen Teil-SBCs gibt es zwar Pack-Belohnungen im Ausgleich, hier braucht man aber Glück, um den Einsatz wieder rauszubekommen. Auf dem Portal futbin wird die Lösung der kompletten Ronaldo-SBC mit einem Spielerwert von ca. 2,2 Millionen Münzen beziffert – und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Transfermarkt ungewöhnlich niedrig steht.

Zum Vergleich: Die Standard-Ronaldo-Karte mit nur einem Rating-Punkt weniger liegt derzeit bei 1,4 Millionen Münzen, was immer noch sehr teuer, aber deutlich günstiger als die POTM-Karte ist. Außerdem kann man diese Karte (genau wie Ronaldos dynamische OTW-Karte) wieder verkaufen, im Gegensatz zur untauschbaren POTM-Karte. Ein Umstand, der für Diskussion bei FIFA-Spielern sorgt.

So reagiert die Community: Im FIFA-Subreddit kommt der Preis der SBC nicht gut an. Viele Spieler fragen sich: Wer soll sich diese Karte leisten? Die Reaktionen sehen etwa so aus:

“26 Teams für einen +1 CR7. Kauf einfach den 91er vom Markt”, findet User “Splatz” (via reddit).

“Wenn es später im Jahr wäre und die Leute mehr untauschbares SBC-Futter hätten, dann wäre es gut, eine CR7 SBC zu haben, die man abschließen kann und noch viele seiner Münzen übrig hat. Aber zu diesem Zeitpunkt im Spiel schließt das jeder mit Münzen ab, was es nicht wert ist”, so User “JPVazLouro” (via reddit).

“Wer zum Teufel hat nach zwei Wochen schon so viel Futter/Münzen?!”, fragt ein User (via reddit).

“Absoluter Witz”, fasst sich ein User kurz (via reddit).

Insgesamt kommen die Anforderungen den Spielern gerade zu diesem Zeitpunkt des Spiels einfach viel zu hoch vor – auch, wenn man am Ende einen Cristiano Ronaldo bekommt. An und für sich ist die Karte natürlich stark, es ist schließlich immer noch ein verbesserter Ronaldo.

Doch gerade im Vergleich zu den Alternativen und auch hinsichtlich des Umstands, dass FIFA 22 noch nicht besonders lange draußen ist, wirkt die SBC zu teuer.

Um die lösen zu können, braucht man schon verdammt viele hochbewertete Spieler. Wenn ihr trotzdem versuchen wollt, die SBC anzugehen, könnt ihr sicherlich ein paar gute Belohnungen gebrauchen. Die gibts beispielsweise in der Weekend League – und Tipps für mehr Siege am Wochenende findet ihr hier.