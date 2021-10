In FIFA 22 Ultimate Team ist die Weekend League der härteste und lukrativste Wettbewerb. Hier findet ihr 7 Tipps für einen starken Start in FUT Champions.

Das ist die Weekend League: Die FUT Champions Weekend League ist der wichtigste und härteste Wettbewerb in FIFA Ultimate Team. Dort gibt es die besten Belohnungen in Form von Münzen, Packs und Player Picks in denen man garantierte TOTW-Spieler erhalten kann.

Anders als in den Vorjahren findet der Wettbewerb nicht mehr nur ausschließlich am Wochenende statt. FUT Champions ist in FIFA 22 aufgeteilt in Play-offs und Finals. Die Play-offs finden unter der Woche statt und die Finals werden weiterhin am Wochenende absolviert.

Doch egal, ob ihr die FUT Champions Play-offs oder die Finals am Wochenende spielt. Wir verraten euch auf MeinMMO, was ihr tun müsst, um so viele Siege wie möglich einzufahren.

Über den Autor: Julian Schröder (32) betreut auf MeinMMO die Spiele der FIFA-Reihe. Er selbst spielt FIFA seit über 20 Jahren und hat in FIFA 21 (sowie in den Vorgängern) zahlreiche Stunden in der Weekend League verbracht.

Wann startet die erste Weekend League? Habt ihr euch für die Finals qualifiziert, dann startet die erste Weekend League bereits am 8. Oktober 2021.

Alles zum Ablauf und den Belohnungen von FUT Champions erfahrt ihr hier:

Stürzt euch nicht sofort in die Weekend League

Bevor ihr in die Weekend League startet, empfiehlt es sich vorher ein Warmup-Match in Division Rivals oder Squad Battles zu absolvieren. Denn oft dauert es ein wenig, bis die Finger warm sind, die Skill-Moves sitzen und man tatsächlich im Wettkampf-Modus angekommen ist.

Ein Aufwärmspiel kann also nicht schaden, um euch in die richtige FIFA-Stimmung bringen. Besonders, weil euer Gegenspieler vermutlich schon durch vorherige Spiele aufgewärmt sein wird.

Spielt immer konzentriert

Wenn ihr in der Weekend League früh mit mehreren Toren in Führung geht und schon an den sicheren Sieg glaubt, kann die Konzentration leicht flöten gehen. Ihr schaut aufs Handy, denkt an etwas anderes und plötzlich schießt der Gegner ein Tor nach dem anderen.

Um das zu verhindern, solltet ihr versuchen immer konzentriert zu bleiben und bis zur letzten Minute alles zu geben. Vielen Spielern hilft es auch, Musik zu hören, oder die Kommentatoren auszuschalten, um konzentrierter zu sein.

Gebt niemals auf

Im Fußball kann alles passieren und so ist es auch in FIFA. Gebt also das Spiel nicht frühzeitig auf, wenn ihr in der 80. Minute mit 2 Toren zurückliegt. Mit Konzentration könnt ihr es noch schaffen, die notwendigen Tore zu schießen und den Sieg zu holen.

Wenn ihr allerdings die Konzentration verliert, frustriert seid und nicht mehr an Sieg glaubt, ist das Spiel schon gelaufen.

Spielt mit euren besten Spielern und der besten Formation

Für Experimente ist in der Weekend League kein Platz. Wenn ihr in den Wettbewerb startet, sollte eure Top-Elf auf dem Platz stehen. Außerdem solltet ihr eure Formation und Taktik vorher in Division Rivals ausgiebig getestet haben, damit ihr vertraut mit den Laufwegen und Positionen eurer Spieler seid.

Achtet zudem darauf, eine starke Bank zu haben. Ein paar starke Super-Subs zum Schluss einwechseln zu können, kann oft über den Sieg entscheiden.

Macht euch keinen Druck

Unbedingt, eine bestimmte Anzahl an Siegen holen zu müssen, ist keine gute Voraussetzung für die Weekend League. Ihr solltet eher von Spiel zu Spiel denken und euch selbst keinen Druck aufbauen. Dann spielt es sich gleich viel entspannter.

Auch Zeitdruck ist ein wichtige Faktor. Spielt nicht noch ein Spiel, wenn ihr eigentlich keine Zeit habt und mit dem Kopf schon ganz woanders seid.

Nehmt euch ausreichend Pausen

Zwar wurde die Weekend League um 10 Spiele reduziert, sodass nur noch 20 Spiele anstehen. Doch diese so schnell wie möglich absolvieren zu wollen, ist oft keine gute Idee.

Wenn ihr beispielsweise gerade eine Niederlagen-Serie habt, dann ist es verlockend “zumindest mit einem Sieg aufhören” zu wollen. Doch das kann richtig schiefgehen: Man spielt weiter, verliert die Lust am Spielen und die Konzentration – und gibt Partie um Partie ab. Da bietet es sich eher an, einen Strich zu ziehen und später weiter zu spielen.

Macht also eine Pause und versucht es am besten später oder am nächsten Tag erneut.

Setzt euch mit der Meta von FIFA 22 auseinander

In der Weekend League werdet ihr auf erfahrene Spieler treffen, die das Spiel ganz genau kennen werden. Um also nicht im Nachteil zu sein, ist es wichtig zu wissen, welche Pässe, Schüsse und Tricks in FIFA 22 effektiv sind. Hier erhaltet ihr einen kurzen Überblick:

Das sind die stärksten Schüsse:

Fernschüsse vor dem Strafraum: Haltet R1/RB fest und ladet die Schuss-Taste auf.

Power-Schuss aus dem Sechzehner: Haltet die Schuss-Taste gedrückt und zielt ins lange Ecke.

Gezielter Flachschuss aus kurzer Distanz: Haltet R1/RB und L1/LB gedrückt, ladet die Schuss-Taste auf und zielt in die gewünschte Ecke.

Die effektivsten Tricks:

Gelupfter Steilpass für einen tödlichen Pass: Im richtigen Augenblick L1 (LB) gedrückt halten und zweimal Dreieck (Y) antippen.

Vollspann-Flanke, um die Seite zu wechseln: R1 (RB) gedrückt halten und dann Viereck (X).

Angetäuschter Schuss für plötzlichen Richtungswechsel: Dazu die Schuss-Taste drücken und dann L2 + R2 (LT + RT) und die gewünschte Richtung mittels Stick drücken.

Für mehr Details, schaut ihr euch dazu am besten unsere Tipps und Tricks zu FIFA 22 an:

Solltet ihr diese Tipps verinnerlichen und beherzigen, dann steht dem Erfolg in der FUT Champions Weekend League nichts mehr im Weg.

Was ist eure Erfolgsformel für die Weekend League? Und freut ihr euch auf die erste Weekend League von FUT 22? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!