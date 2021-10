In FIFA 22 ist das TOTW 3 ab sofort verfügbar. Welche Spieler es diesmal ins Team of the Week geschafft haben, erfahrt ihr hier.

Wann kommt das TOTW 3? Das neue Team of the Week ist ab dem 06. Oktober um 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Es steckt dann in Packs und ersetzt dort die normalen Goldkarten der ausgewählten Spieler.

Was ist das TOTW? Das TOTW steht für das “Team der Woche” und besteht aus verschiedenen Spielern, die sich mit starken Leistungen im realen Fußball eine der Spezialkarten gesichert haben. Bei denen handelt es sich um sogenannte “Inform”-Karten, die diese Leistungen im Spiel reflektieren sollen.

Wie krieg ich TOTW-Karten? Ihr könnt TOTW-Karten aus Packs ziehen, dafür braucht ihr aber eine Menge Glück. Alternativ sind die Inform-Karten auf dem Transfermarkt zu bekommen, kosten dort teilweise aber eine Menge Geld. Wie ihr an die nötigen Münzen kommt, zeigen unsere Trading Tipps.

Nun schauen wir auf das neue TOTW 3.

Das TOTW 3 in FIFA 22 – Alle Inform-Spieler

Das ist das TOTW 3: Im neuen TOTW sind einige interessante Karten enthalten. Der Jackpot dürfte die neue Inform-Karte für Tottenhams Son sein, der sich ein 90er-Upgrade gesichert hat und mit tollen Offensivwerten glänzt. Doch auch Luis Suarez (89) oder Phil Foden (86) punkten mit hohen Ratings.

Der Feature-Spieler in dieser Woche ist David aus der Ligue 1. Er bekommt ein Upgrade auf 84 und kann ebenfalls mit guten Werten bei Geschwindigkeit, Dribbling und Schuss punkten. Ebenso bekommt Locatelli mit der Inform-Karte ein OTW-Upgrade, das selbe gilt für Anderson Talisca.

Was dahintersteckt, erfahrt ihr im OTW-Tracker zu FIFA 22.

Das 3. TOTW in FIFA 22

TOTW 3 Startelf:

TH: Trapp (84)

RAV: Azpilicueta (85)

IV: Rrahmani (81)

IV: Lienhart (81)

LM: Son (90)

ZDM: Locatelli (84)

ZOM: Iniesta (83)

ZM: Tchouaméni (82)

ST: Suárez (89)

LF: Foden (86)

ST: David (84)

TOTW 3 Bank:

TH: Lafont (82)

LV: Wendell (81)

ZDM: Tonali (81)

LM: Danjuma (81)

RM: Fassnacht (81)

MS: A. Talisca (84)

ST: Embolo (81)

IV: Theate (77)

ZDM: Evans (76)

ST: Kara (79)

ST: White (75)

ST: Ceesay (71)

Die Bundesliga in TOTW 3

Diese Bundesligisten sind dabei: Insgesamt haben es drei Bundesliga-Spieler ins aktuelle TOTW 3 geschafft. Zumindest für Bundesliga-Starter-Squads könnten die sich lohnen.

Frankfurts Kevin Trapp ist mit einer 84er-Karte dabei. Er dürfte sich im Tor gut schlagen – egal, ob das neue Update in FIFA 22 an den Torhütern dreht.

Freiburgs Lienhart ist mit einer 81er-Karte im TOTW vertreten. Er punktet vor allem mit Defensive und Physis, bei den übrigen Werten ist noch Potenzial nach oben. Sein Team-Kollege Christian Günter steht übrigens zur POTM-Wahl.

Gladbachs Breel Embolo (81) komplettiert das Trio. Der Angreifer hat einen guten Geschwindigkeitswert und kann bei den übrigen Offensiv-Stats mit soliden Zahlen punkten. Ein Plus ist seine 86er-Physis. Möglicherweise eine interessante Karte, wenn man einen neuen Bundesliga-Angreifer sucht.

Seid ihr mit dem TOTW zufrieden, oder sollten aus eurer Sicht andere Spieler im Team der Woche vertreten sein? Erzählt es uns in den Kommentaren!