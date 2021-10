Ihr könnt nun über den Bundesliga “Player of the Month” (POTM) September abstimmen. Der Sieger kriegt in FIFA 22 eine starke Spezialkarte.

Was ist der Bundesliga POTM? Seit einigen Jahren werden verschiedene “Spieler des Monats” in FIFA 22 mit einer besonderen Spezialkarte ausgerüstet. Diese Karten gibt es etwa in der Premier League, der Ligue 1, seit diesem Jahr auch in der Serie A und, natürlich: In der Bundesliga.

Für den POTM September in der Bundesliga kann man gerade bei EA Sports abstimmen. Zur Wahl stehen sechs Kandidaten, die für den Titel in Frage kommen.

Warum ist der POTM in FIFA wichtig? Derjenige, der am Ende den Titel bekommt, wird mit einer starken Spezialkarte in FIFA 22 ausgerüstet. Das Interessante ist: Diese Karte bekommt man über eine Squad Building Challenge. Sie ist nicht einfach auf dem Transfermarkt oder in Packs verfügbar. Ihr könnt sie euch also erspielen, indem ihr passende Mannschaften für die Karte eintauscht.

Wir schauen hier einmal auf die Kandidaten.

Die 6 Kandidaten für den Bundesliga POTM in FIFA 22

Die 6 Kandidaten haben sich allesamt mit guten Leistungen im September hervorgetan und kommen in FIFA 22 aktuell für den POTM in Frage. Wenn ihr bei EA abstimmen möchtet, kommt ihr hier zur Wahl des POTM (via EA Sports).

Das sind die Kandidaten:

Die 6 POTM-Kandidaten

Christian Günter: Der SC Freiburg steht aktuell auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga und ist bislang in dieser Saison noch ungeschlagen. Linksverteidiger und SC-Kapitän Christian Günter trug dazu bei und wäre besonders für Spieler interessant, die einen guten LV für ihr Bundesliga-Team in FUT brauchen.

Erling Haaland: Der Dortmunder Angreifer schoss im September 4 Tore, legte ein weiteres auf und überzeugte mit starken Leistungen auf dem Platz. In FIFA 22 ist er ein beliebter Stürmer – auch in der Wahl zum POTM dürfte er gute Chancen haben.

Joshua Kimmich: Der Bayern-Mittelfeldmann hat im September drei Treffer in seine persönliche Statistik eintragen können, obwohl seine primäre Aufgabe gar nicht das Schießen von Toren ist. Eine TOTW-Karte hat Kimmich schon – eine POTM-Karte könnte folgen.

Christopher Nkunku: Der Offensivspieler von RB Leipzig durfte sich im September zwei Mal in die Torschützenliste eintragen und sammelte eine Vorlage. Eine ordentlich verbesserte TOTW-Karte (84) bekam Nkunku schon. Eine POTM-Karte könnte ein richtig spannendes Upgrade für Bundesliga-Teams bedeuten.

Leroy Sané: Nicht lange ist es her, da sprach man noch über eine Formkrise Sanés – aus der er sich aber so langsam herausarbeitet. 2 Vorlagen und 2 Treffer stehen im September zu Buche. Eine POTM-Karte wäre für Spieler interessant, die einen temporeichen Außenangreifer für ihr Bundesliga-Team suchen.

Florian Wirtz: Das Leverkusen-Talent wäre wie Nkunku eine Option für euren Bundesliga-Angriff. Mit 3 Toren und 2 Vorlagen qualifizierte sich der junge Offensiv-Spieler für die POTM-Auswahl und könnte euer Team verstärken.

Welcher Spieler hat eurer Meinung nach den Titel als “Spieler des Monats” verdient? Erzählt es uns in den Kommentaren! Ansonsten ist in FIFA 22 gerade ein neues Update auf dem Weg. Alles zum neuen Patch in FIFA 22 erfahrt ihr hier.