Der Release von FIFA 22 rückt immer näher und EA hat jetzt schon neue Skill-Moves angekündigt. Welche das sind und was sich bei den alten Tricks ändert, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Skill-Moves und Tricks sind ein wichtiges Mittel, um in FIFA 21 und auf FIFA 22 die Oberhand in 1 VS 1 Situationen zu gewinnen. Im besten Fall kann ein gut ausgeführter Skill-Move den letzten Verteidiger überwinden und damit zum Torerfolg führen. Doch was ändert sich bei Skill-Moves in FIFA 22?

Wir zeigen euch, welche Skill Moves neu sind, welche sich ändern und was es sonst noch wichtiges zu wissen gibt.

Alles zum FIFA 22 Release erfahrt ihr hier.

Die Skill-Moves und Tricks in FIFA 22

Das ist neu in FIFA 22: Eine große Neuerung in FIFA 22 wird sein, dass Skill-Moves nun mit der ersten Ballberührung ausgeführt werden können. In FIFA 21 war es noch so, dass der Ball zuerst angenommen werden musste, bevor man einen Skill-Move triggern konnte.

Eine praktische Neuerung, die das neue Gameplay von FIFA 22 vor allem flüssiger machen sollte. Es gibt jedoch ein paar Einschränkungen:

Diese Skill-Moves können nicht mit der ersten Berührung ausgeführt werden: “Übersteiger”, “Antäuschungen”, “Bridge” und der “Directional Nutmeg”.

First-Time-Skill-Moves sind schwerer zu kontrollieren, als normale Skill-Moves, die man aus dem Dribbling heraus ausführt. Besonders, wenn der Ball mit hoher Geschwindigkeit ankommt.

First-Time-Skill-Moves funktionieren nicht bei Pässen in den Lauf.

So sieht die Neuerung in der Praxis aus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das ändert sich bei den Skill-Moves: Eine ganze Reihe von beliebten Skill-Moves wird für FIFA 22 angepasst und verändert:

“La Croqueta”, “Elastico”, “Reverse Elastico” und “Scoop Turn” können nicht mehr abgebrochen werden.

Beim “Brigde” sowie dem “Directional Nutmeg” wird die Geschwindigkeit der Animation verkürzt.

“Drag Back Spin”, “Four Touch Turn” und “Übersteiger” können jetzt abgebrochen werden (R2/RT + L2/LT).

Der “Drag to Drag Skill-Move” wird nun ausgeführt, indem man den rechten Stick nach hinten hält.

Der “Heel to Heel” soll schwerer werden.

Es gibt neue Animationen für den “Directional Nutmeg”.

Das sind die neuen Skill-Moves in FIFA 22: Für den neuen FIFA-Ableger hat EA Sports insgesamt 4 neue Skill-Moves angekündigt. Wie stark diese sind, ist allerdings noch nicht bekannt.

Die neuen Skill-Moves:

Four Touch Turn: Haltet L2/LT und flickt den rechten Stick zweimal zurück

Skilled Bridge: Haltet L2/LT und drückt R1/RB doppelt

First Time Spin: Haltet L1/LB + R1/RB, wenn der Ball auf den Spieler zukommt

Scoop Turn Fake: Haltet den linken Stick in die entgegengesetzte Richtung, nachdem ihr einem “forward Scoop Turn” ausgeführt habt

Leider gibt es zu den neuen Skill-Moves noch kein Videomaterial. Lediglich den neuen “Scoop Turn Fake” konnte man im neuen Trailer entdecken. Hier ist ein Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was sagt ihr zu den Änderungen an den Skill-Moves für FIFA 22? Werdet ihr die neuen Tricks direkt lernen und ausprobieren, sobald FIFA 22 erschienen ist? Verratet es uns doch in den Kommentaren!

Welche 7 Gameplay-Neuerungen wir in FIFA 22 am spannendsten finden, erfahrt ihr hier:

Die 7 spannendsten Neuerungen im Gameplay von FIFA 22