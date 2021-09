FIFA 22: Wann kommen die Division Rivals Belohnungen?

In FIFA 22 gibt es jede Woche neue Division Rivals Rewards. Wir zeigen euch sämtliche Wochenbelohnungen für eure Division und euren Rang, und klären, wann die Rewards kommen.

So funktioniert Division Rivals in FIFA 22: In FIFA 22 werden die Rivals umstrukturiert. Es gibt nun ein Leiter-System, in dem ihr euch vorarbeiten müsst. Alle Spieler beginnen dabei in Division 10 und müssen sich hocharbeiten. Die höchste Liga ist die neue “Elite-Liga” für die absolut besten Spieler in FUT.

Jede Division setzt sich aus mehreren Rängen zusammen. Je öfter ihr gewinnt, desto schneller steigt ihr in den Rängen und Divisionen auf.

Ein Sieg bringt Spieler einen Schritt voran

Niederlagen werfen Spieler einen Schritt zurück – außer, man steht an einem von mehreren „Checkpoints“

Ein Unentschieden sorgt für das Verbleiben auf der aktuellen Position

Gewinnt man zwei Mal hintereinander, startet das eine „Siegesserie“. Dann bekommt ihr Extra-Schritte für eure Siege, so lang die Serie hält.

Die Division Rivals sind nun außerdem an das Saison-Modell in FUT geknüpft. Das heißt: Am Ende einer Saison wird der Fortschritt zurückgesetzt. Dafür gibt es aber auch Meilenstein-Belohnungen, die ihr bis zu drei Mal pro Saison bekommen könnt.

Neben den Meilensteinen gibt es auch die gewohnten Wochenbelohnungen in Rivals, wobei auch diese umstrukturiert wurden. Alle Wochen-Rewards aus Division Rivals zeigen wir euch hier.

Ihr wollt direkt die Belohnung für euren Rang sehen? Springt hier durch das Verzeichnis:

FIFA 22 Division Rivals Rewards – Tag und Uhrzeit

Wann kommen die Division Rivals Belohnungen? In FIFA 22 bekommt ihr eure Division Rivals Belohnungen nach aktuellem Stand immer Donnerstags, um 10:00 Uhr morgens. Das zeigt ein Timer im aktuellen Rivals-Wettbewerb.

Um diese Zeit startet auch der neue Wettbewerb. Nun könnt ihr wieder daran arbeiten, eure Ränge zu verbessern und bessere Belohnungen zu bekommen.

Was für Belohnungen gibt es? Grundsätzlich teilen sich die Belohnungen in verschiedene Packs, Münzen und FUT Champions Punkte auf.

In den Packs könnt ihr mit Glück gute Spieler ziehen. Es gibt tauschbare Packs und untauschbare.

Mit den Münzen könnt ihr auf dem Transfermarkt agieren. Nutzt sie beispielsweise für geschicktes Trading in FIFA 22.

Die Champions Punkte benötigt ihr für die Weekend-League-Qualifikation.

Wie genau die Belohnungen in FIFA 22 pro Rang und Division aussehen, zeigen wir euch in der folgenden Liste.

Alle FIFA 22 Division Rivals Belohnungen in der Übersicht

Bei den Wochenbelohnungen der Division Rivals gibt es zwei unterschiedliche Belohnungstypen.

Um die normalen Wochenboni zu bekommen, muss man eine bestimmte Anzahl an Matches pro Woche gewinnen. Die Belohnungen erhält man dann auf Basis der jeweiligen Division und Ränge.

Darüber hinaus gibt es noch Bonus-Belohnungen – ein Upgrade der Belohnungen, die man bekommen kann, wenn man zusätzliche Matches gewinnt.

Diese Belohnungen gibt es: Hier zeigen wir euch sämtliche Rivals Rewards nach Division und Rang geordnet. Außerdem führen wir die Bonus-Belohnungen mit auf.

Division 10

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Gemischte-Spieler-Pack (klein), 50 Champs-Punkte

Option 2: 2 Gemischte-Spieler-Packs (klein) (untauschbar), 50 Champs-Punkte

Option 3: 1 Jumbo Gold-Pack (untauschbar), 50 Champs-Punkte

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 50 Champs-Punkte, 1750 Münzen

Option 2: 2 Prime-Gemischte-Spieler-Packs (klein) (untauschbar), 50 Champs-Punkte, 1750 Münzen

Option 3: 1 Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 50 Champs-Punkte

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Gemischte-Spieler-Pack (klein), 50 Champs-Punkte, 250 Münzen

Option 2: 2 Gemischte-Spieler-Packs (klein) (untauschbar), 50 Champs-Punkte

Option 3: 1 Jumbo Gold-Pack (untauschbar), 50 Champs-Punkte, 250 Münzen

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 50 Champs-Punkte, 2000 Münzen

Option 2: 2 Prime-Gemischte-Spieler-Packs (klein) (untauschbar), 50 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 3: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 50 Champs-Punkte

Division 9

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 60 Champs-Punkte, 500 Münzen

Option 2: 2 Premium-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 60 Champs-Punkte, 500 Münzen

Option 3: 1 Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 60 Champs-Punkte

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 60 Champs-Punkte, 5000 Münzen

Option 2: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 60 Champs-Punkte, 9000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Premium-Electrum-Spieler Pack (untauschbar), 60 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 60 Champs-Punkte, 750 Münzen

Option 2: 2 Premium-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 60 Champs-Punkte, 750 Münzen

Option 3: 1 Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 60 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 60 Champs-Punkte, 6000 Münzen

Option 2: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 60 Champs-Punkte, 11000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 60 Champs-Punkte, 1500 Münzen

Division 8

Rang 3, Wochenbonus:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 2: 2 Prime-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 80 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 3: 1 Premium-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 80 Champs-Punkte, 6.500 Münzen

Option 2: 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 80 Champs-Punkte, 11.500 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 2: 2 Prime-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 80 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 3: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 80 Champs-Punkte, 7.500 Münzen

Option 2: 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 80 Champs-Punkte, 12.500 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 80 Champs-Punkte

Option 2: 2 Prime-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 80 Champs-Punkte

Option 3: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte, 750 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 80 Champs-Punkte, 8.500 Münzen

Option 2: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 80 Champs-Punkte, 14.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 80 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Division 7

Rang 3, Wochenbonus:

Option 1: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 100 Champs-Punkte, 1.200 Münzen

Option 2: 2 Prime-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 100 Champs-Punkte, 1.200 Münzen

Option 3: 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 100 Champs-Punkte, 250 Münzen

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 100 Champs-Punkte, 4.000 Münzen

Option 2: 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 100 Champs-Punkte, 14.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 100 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 100 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 2: 2 Prime-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 100 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 3: 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 100 Champs-Punkte, 750 Münzen

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 100 Champs-Punkte, 5.000 Münzen

Option 2: 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 100 Champs-Punkte, 15.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 100 Champs-Punkte

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 100 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 100 Champs-Punkte

Option 3: 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 100 Champs-Punkte

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 100 Champs-Punkte, 6.000 Münzen

Option 2: 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 100 Champs-Punkte, 16.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 100 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Division 6

Rang 3, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 150 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 150 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 150 Champs-Punkte, 1.000 Punkte

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 9.000 Münzen

Option 2: 2 Jumbo-Premium-Goldspieler-Packs (untauschbar), 150 Champs-Punkte, 16.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 150 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 150 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 150 Champs-Punkte

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 10.000 Münzen

Option 2: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 150 Champs-Punkte, 18.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 150 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 150 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 12.000 Münzen

Option 2: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 150 Champs-Punkte, 20.000 Münzen

Option 3: 1 JumboPremium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 150 Champs-Punkte, 2.500 Münzen

Division 5

Rang 3, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 200 Champs-Punkte, 3.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 200 Champs-Punkte, 3.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 200 Champs-Punkte

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 200 Champs-Punkte, 11.000 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 200 Champs-Punkte, 22.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar). 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 200 Champs-Punkte, 4.000 Münzen

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 200 Champs-Punkte, 3.500 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 200 Champs-Punkte, 3.500 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 200 Champs-Punkte, 750 Münzen

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 200 Champs-Punkte, 12.000 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 200 Champs-Punkte, 23.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 200 Champs-Punkte, 6.000 Münzen

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (klein), 200 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 2 Prime-Electrum-Spieler-Packs (klein) (untauschbar), 200 Champs-Punkte

Option 3: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein) (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 200 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 200 Champs-Punkte, 14.000 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 200 Champs-Punkte, 25.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 200 Champs-Punkte

Division 4

Rang 3, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 400 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 2 Goldspieler-Packs (untauschbar), 400 Champs-Punkte

Option 3: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 400 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 400 Champs-Punkte, 8.000 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 400 Champs-Punkte, 16.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 400 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack, 400 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Jumbo Gold-Pack (untauschbar), 400 Champs-Punkte

Option 3: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 400 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 400 Champs-Punkte, 10.000 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 400 Champs-Punkte, 18.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 400 Champs-Punkte, 3.000 Münzen

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (klein), 400 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 1 Premium-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Premium-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 400 Champs-Punkte

Option 3: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Pack, 400 Champs-Punkte, 1

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 400 Champs-Punkte, 12.000 Münzen

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 400 Champs-Punkte, 20.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 400 Champs-Punkte, 4.000 Münzen

Division 3

Rang 3, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1 Premium-Gemischte-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 2 Goldspieler-Pack (untauschbar), 500 Champs-Punkte

Option 3: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 10.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 500 Champs-Punkte, 17.500 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 5.000 Münzen

Rang 2, Wochenbonus:

Option 1: 1 Seltene-Goldspieler-Pack (klein), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 500 Champs-Punkte

Option 2: 2 Seltene-Goldspieler-Packs (klein) (untauschbar), 2 Premium-Gemischte-Spieler-Pack (untauschbar), 500 Champs-Punkte

Option 3: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 12.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 500 Champs-Punkte, 20.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 5.500 Münzen

Rang 1, Wochenbonus:

Option 1: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack, 1 Goldspieler-Pack, 500 Champs-Punkte

Option 2: 2 Selten-Electrum-Spieler-Packs (untauschbar), 2 Goldspieler-Packs (untauschbar), 500 Champs-Punkte

Option 3: 1 Selten-Electrum-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 14.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 500 Champs-Punkte, 22.000 Münzen

Option 3: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Spieler-Pack, 500 Champs-Punkte, 6.500 Münzen

Division 2

Rang 3, Wochenbonus

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 600 Champs-Punkte

Option 2: 2 Prime-Goldspieler-Packs (untauschbar), 600 Champs-Punkte

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 600 Champs-Punkte

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 10.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 600 Champs-Punkte, 22.500 Münzen

Option 3: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 5.000 Münzen

Rang 2, Wochenbonus

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Option 2: 2 Prime-Goldspieler-Packs (untauschbar), 600 Champs-Punkte, 500 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 600 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 12.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 600 Champs-Punkte, 25.000 Münzen

Option 3: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 600 Champs-Punkte

Rang 1, Wochenbonus

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 2: 2 Prime-Goldspieler-Packs (untauschbar), 600 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 600 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 1 Seltenes Electrum-Spieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 14.000 Münzen

Option 2: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 600 Champs-Punkte, 27.500 Münzen

Option 3: 2 Seltene-Spieler-Packs (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack, 600 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Division 1

Rang 3, Wochenbonus

Option 1: 1 Prime-Goldspieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 2: 2 Prime-Goldspieler-Packs (untauschbar), 750 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (klein), 750 Champs-Punkte, 1.500 Münzen

Rang 3, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 7.500 Münzen

Option 2: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 750 Champs-Punkte, 27.500 Münzen

Option 3: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte

Rang 2, Wochenbonus

Option 1: 1 Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte

Option 2: 1 Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar), 750 Champs-Punkte, 1.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte

Rang 2, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 7.500 Münzen

Option 2: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 750 Champs-Punkte, 30.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 2.000 Münzen

Rang 1, Wochenbonus

Option 1: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 500 Münzen

Option 2: 2 Jumbo-Premium-Goldspieler-Packs (untauschbar), 750 Champs-Punkte, 500 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 500 Münzen

Rang 1, Bonus-Upgrade:

Option 1: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 10.000 Münzen

Option 2: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 750 Champs-Punkte, 32.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Spieler-Pack, 750 Champs-Punkte, 4.000 Münzen

Elite Division

Wochenbonus

Option 1: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack, 1.000 Champs-Punkte, 3.000 Münzen

Option 2: 2 Jumbo-Premium-Goldspieler-Packs (untauschbar), 1.000 Champs-Punkte, 3.000 Münzen

Option 3: 1 Jumbo-Premium-Goldspieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Goldspieler-Pack, 1.000 Champs-Punkte

Bonus-Upgrade

Option 1: 1 Spielerwahl aus dem Champions-TOTW, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 1.000 Champs-Punkte, 15.000 Münzen

Option 2: 1 Spielerwahl aus dem Champions-TOTW, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1.000 Champs-Punkte, 35.000 Münzen

Option 3: 1 Spielerwahl aus dem Champions-TOTW, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack (untauschbar), 1 Seltene-Spieler-Pack, 1.000 Champs-Punkte, 8.000 Münzen

Ihr kommt bei Rivals einfach nicht voran? Vielleicht empfiehlt sich ein Wechsel der Aufstellung. Hier findet ihr 3 starke Formationen für den Start in Ultimate Team.