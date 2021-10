FIFA 22: Wann kommen die Squad Battles Belohnungen?

In FIFA 22 könnt ihr euch über Squad Battles Belohnungen in FUT erspielen. Wir schauen uns die Rewards an und klären, wie Squad Battles dieses Jahr ablaufen.

Was sind Squad Battles? Die Squad Battles sind ein Offline-Modus in Ultimate Team, bei dem ihr gegen die KI spielen könnt. Als Gegner fungieren dabei verschiedene von der KI gesteuerte Teams, die unterschiedlich stark sind. Es gibt einige mit Top-Spielern, aber auch schwache. Außerdem variiert die Chemie zwischen den Teams.

Das müsst ihr tun: Je mehr Spiele ihr gegen die Squad-Battles-Teams spielt, desto bessere Chancen habt ihr auf Belohnungen. Mit jedem Spiel sammelt ihr “Battle-Punkte”, die euch in der Squad-Battles-Rangliste voran bringen.

Abhängig davon, wie viele Siege ihr sammelt und wie stark ihr in den jeweiligen Spielen agiert, bekommt ihr mehr Battle-Punkte.

Je höher ihr am Ende der Woche in der Rangliste abschließt, desto stärkere Belohnungen bekommt ihr. Wichtig: Die Liste ist relativ schwer zu sehen. Andere Spieler können euch im Laufe der Woche überholen. Man sollte sich also nicht unbedingt auf den früh geholten Punkten in der Woche ausruhen.

Außerdem zählen nur die ersten 40 Wochenpartien der Squad Battles in eure Ranglisten-Statistik. Danach könnt ihr nur noch Münzen verdienen und müsst auf den nächsten Wettbewerbs-Start warten.

Die Squad Battles sind ein Weg, Belohnungen zu kriegen

Squad Battles zu zweit: Wenn euch das reine Spielen gegen die KI zu trocken ist, könnt ihr euch per Koop mit Freunden zusammenschließen, um euch durch den Wettbewerb zu schlagen.

Allerdings gibt es nur so lange Battle Punkte, wie keiner von euch die 40 Spiele erreicht habt. Ihr müsst außerdem mit Freunden der selben Plattform spielen, Crossplay ist bei FIFA 22 kein Faktor.

FIFA 22: Squad Battles – Belohnungen und Uhrzeit

Wann kommen die Squad Battles Belohnungen? Die Squad Battles Belohnungen werden Sonntags um 10:05 Uhr verteilt.

Zu diesem Zeitpunkt startet auch der neue Wochenwettbewerb. Dann wird die Rangliste zurückgesetzt und ihr könnt wieder von vorne Anfangen, Punkte zu sammeln.

Alle Squad Battles Belohnungen im Überblick

Diese Belohnungen gibt es: Wir zeigen euch hier alle Squad Battles Belohnungen in der Übersicht. So seht ihr direkt, ab welchem Rang sich die Belohnungen für euch lohnen.

Squad Battles – Bronze

Bronze 3: Premium Leihspieler-Belohnungs-Pack

Bronze 2: Gold-Pack

Bronze 1: 2 Goldpacks, 500 Münzen

Squad Battles – Silber

Silber 3: 1 Premium Gold Pack, 1 Gold-Pack, 1.000 Münzen

Silber 2: 2 Premium Gold-Packs, 1 Gold-Pack, 2.000 Münzen

Silber 1: 2 Jumbo Premium Gold-Packs, 4.000 Münzen

Squad Battles – Gold

Gold 3: 1 Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 5.000 Münzen

Gold 2: 1 Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 6.000 Münzen

Gold 1: Prime Gemischte-Spieler-Pack. 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 1 Jumbo Premium Gold-Pack, 8.000 Münzen

Squad Battles – Elite

Elite 3: 2 Seltene Electrum Spieler-Packs, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 8.000 Münzen

Elite 2: 2 Electrum-Spieler-Packs, 1 Premium Goldspieler-Pack, 14.000 Münzen

Elite 1: 2 Seltene Spieler-Packs, 26.000 Münzen

Squad Battles – Top 200

Rang 200 – 101: 1 Seltene-Spieler-Pack, 2 Mega-Packs, 65.000 Münzen

Rang 100 – 41: 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2 Mega-Packs, 65.000 Münzen

Rang 40 – 21: 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2 Seltene-Spieler-Packs, 75.000 Münzen

Rang 20 – 2: 1 Ultimative Packs, 2 Seltene-Spieler-Packs, 87.500 Münzen

Rang 1: 2 Ultimate Packs, 2 Selten-Mega-Packs, 100.000 Münzen

Die Squad Battles sind nicht der einzige Ort in FUT, wo ihr euch Belohnungen verdienen könnt. Auch in Division Rivals könnt ihr euch Rewards holen. Allerdings spielt ihr dort gegen reale Gegner. Die Übersicht der Division Rivals Belohnungen findet ihr hier.