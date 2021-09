Hat FIFA 22 Crossplay auf PS4 und PS5? Das müsst ihr dazu wissen

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

eFootball wird also ein Free2-Play-Ableger . Ob FIFA 23 diesen Weg tatsächlich gehen will, ist aktuell unklar.

Das spricht dafür: Ein Leak des FIFA-Dataminers Donk (via Twitter ) behauptet, dass FIFA 23 eine Crossplay-Funktion bieten soll. Und nicht nur das. Angeblich soll der Nachfolger von FIFA 22 sogar mit der Serien-Tradition brechen und Free2Play werden. (via charlieintel.com )

Auch ein Cross-Gen-Feature fehlt, wie auch schon in FIFA 21 . Es ist also nicht möglich, mit der PS5-Version gegen die PS4-Version zu spielen, oder mit der Xbox Series X gegen die Xbox One. Die einzige Möglichkeit besteht darin, auf der PS5 die PS4-Version zu laden und dann gegen Freunde mit der alten Konsole zu spielen, das gleiche gilt auch für die Xbox-Varianten.

Wird FIFA 22 Crossplay haben? Es ist die gleiche Frage, die Spieler sich jedes Jahr aufs Neue stellen. Ob der neueste Ableger der Reihe endlich so ein Feature bietet und was ihr sonst noch wissen solltet, verraten wir euch hier auf MeinMMO.

