Die Top 20 der schnellsten Spieler in FIFA 22 – So bringt ihr Geschwindigkeit in euer Team

Mit dem Start der Trial-Version und der Web App von FIFA 22 hat EA die 20 schnellsten Spieler enthüllt. Mit dabei sind Holtmann, Diaby und Davies aus der Bundesliga. MeinMMO listet hier alle Spieler für euch auf.

Das sind die schnellsten Spieler: Vor dem Release von FIFA 22 am 1. Oktober werden immer mehr Spielerwerte enthüllt.

So kennen wir jetzt auch die schnellsten Spieler. Im Vergleich zum letzten Jahr gab es in der Spitze einen Wechsel: Kylian Mbappé konnte von Platz 2 auf Platz 1 aufrücken und verdrängte so Adama Traoré auf Platz 2.

Mit Holtmann (Bochum), Diaby (Bayern) und Davies (Bayern) ist die Bundesliga insgesamt dreimal vertreten. Wir zeigen euch hier die 20 schnellsten Spieler, auf die ihr schauen solltet, wenn ihr Speed für euer Team benötigt.

Platz 1: Kylian Mbappé

Mbappé hat im Vergleich zum Vorjahr nochmal ein Upgrade bekommen.

Das ist Mbappé: Der junge Stürmer von Paris Saint Germain G hat Traoré von der Spitze der schnellsten Spieler verdrängt und hat unglaubliche 97 Pace. Damit stellt er alle anderen Spieler in den Schatten. Kombiniert mit überragendem Dribbling und Schusswerten dürfte er einer der besten Spieler in FIFA 22 sein. Sein Gesamtrang ging um 1 nach oben.

Platz 2: Adama Traoré

Das ist Traoré: Der Außenspieler von Woltherhampton ist schon seit Jahren in der Liste der schnellsten Fußballer vertreten. Letztes Jahr war er noch an der Spitze, ist trotz gleichbleibendem Top-Wert von 96 nun aber auf Platz 2 abgerutscht. Im Gesamt-Rating hat er allerdings einen Punkt verloren und wurde auf 78 abgewertet. Mit seinem Tempo und Dribbelwert ist er dennoch eine geeignete Alternative, gerade zum Start.

Traoré ist zwar auf Platz 2 abgerutscht, aber dennoch unglaublich schnell.

Platz 3: Alphonso Davies

Das ist Davies: Der linke Verteidiger vom FC Bayern steht auch dieses Jahr wieder auf dem dritten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich seine Werte kaum verändert, was auch an den vielen Verletzungspausen der letzten Saison liegen dürfte. Dennoch schafft er es wieder unter die Top 3 der schnellsten Spieler.

Im Vergleich hat er zwar einen minimalen Bonus auf Passen erhalten, sein Defence- und Physis-Wert wurden aber um jeweils einen Punkt abgewertet. Großen Einfluss dürfe das Ganze aber nicht haben.

Platz 20-4 der schnellsten Spieler in FIFA 22

Das sind die anderen Spieler: Hinter den Top 3 stehen immer noch zahlreiche weitere Flitzer, die euer Team verstärken können. Mit dabei ist beispielsweise Diaby von Bayer Leverkusen auf dem 19. Platz.

Name Geschwindigkeit Gesamt Position Theo Hernández (AC Mailand) 93 84 LV Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) 94 81 LF Chidera Ejuke (ZSKA Moskau) 94 74 LM Sebastián Villa (Boca Juniors) 94 76 RM Iñaki Williams (Athletic Bilbao) 94 81 ST Frank Acheampong ((Shenzen FC) 94 77 LF Rafa (Benfica Lissabon) 94 82 RM Takeshi Kanamori (Avispa Fukuoka) 94 64 RM Tom Barkhuizen (Preston North End) 94 71 RM Rhayner (Sanfrecce Hiroshima) 94 69 RM Linton Maina (Hannover 96) 94 70 RM Georges-Kévin Nkoudou (Beşiktaş Istanbul) 94 75 LM Ismaïla Sarr (Watford) 94 78 RF Gerrit Holtmann (VfL Bochum) 94 72 LM Vinícius Jr. (Real Madrid) 95 80 LF Achraf Hakimi (PSG) 95 85 RV Daniel James (Leeds) 95 77 RM

Die Spieler können euch gerade auf den Außenbahnen und in der Offensive mit ihrer Geschwindigkeit weiterhelfen. Vielleicht konntet ihr ja auch schon einige von ihnen ausprobieren, denn FIFA 22 ist aktuell in der Early-Access-Phase, in der einige Spieler bereits die Vollversion ausprobieren können.

Alle Infos dazu findet ihr in unserer Übersicht: So spielt ihr vor Release