FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Während das Like/Dislike-Verhältnis mit 37.192 zu 6045 (Stand: 21.07., 20:00 Uhr) erstmal positiv ist, sind die Kommentare insgesamt recht kritisch. So werden unter anderem die Grafik und die Animationen kritisiert – gerade im Vergleich zu einem Teaser, der im vergangenen Jahr herauskam und den nächsten Teil der Reihe ankündigte. Einige Spieler fürchten hier, dass eher ein “Mobile”-Standard an das Spiel angelegt wird, als ein “Konsolen- oder PC-Standard”.

Hier kann FIFA 22 sich die FIFA-Reihe auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Denn einfach mal ein paar Matches mit Freunden zu spielen ist etwas, das einige andere Spiele schon gut hinbekommen. Gerade in Verbindung mit dem Free-to-Play-Aspekt könnte eFootball eine interessante Adresse werden, wenn man einfach mal für wenig Geld gegen Freunde ein paar virtuelle Fußballmatches zocken möchte. Zumindest, wenn das Spiel an sich überzeugen kann.

Selbst innerhalb einer Konsolenfamilie gibt es kein echtes Crossplay: Will man mit einer PS5 gegen Freunde mit der PS4-Version spielen, muss man auch die PS4-Version auf der neuen Konsole laufen lassen. Die PS5-Version hingegen ist nicht kompatibel. Wer also als einziger im Freundeskreis eine PS5 hat, braucht im Zweifel zwei FIFA-Versionen – und Speicher ist ja begrenzt.

Der wohl einschneidendste Schritt des neuen eFootball ist die Entscheidung, auf ein Free-to-Play-System umzuschalten. Darüber hinaus soll es regelmäßig mit Updates versorgt werden. So kommen im Laufe des Jahres etwa neue Modi hinzu. Eine Art Battle Pass ist offenbar ebenfalls an Bord.

Neue Animationen und Features – so äußerte sich auch EA Sports bislang zu FIFA 22. Doch daneben hat eFootball zwei Punkte an Bord, die in der FIFA-Reihe gerade fehlen. Die schauen wir uns hier genauer an.

Insert

You are going to send email to