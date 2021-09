FIFA 22: Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills – Wer sind die besten Trickser?

Mit 5-Sterne-Spielern lassen sich in FIFA 22 die besten Tricks einsetzen. MeinMMO zeigt euch alle bisher vorgestellten 5-Sterne-Skiller in der Tabelle und mit welchen Spielern ihr am besten angeben könnt.

Der Release von FIFA 22 steht kurz bevor, der Early-Access ist bereits gestartet. EA hat dementsprechend wieder einmal zahlreiche Spielerwerte enthüllt. Nun wissen wir auch, welche Spieler in FIFA 22 mit 5-Sterne-Spezialbewegungen punkten können.

Was sind 5-Sterne-Skiller? Das sind Spieler, die Spezialtricks besonders gut draufhaben. Dazu gehören Skill-Moves wie Flicks, Drehungen oder Finten. Die lassen sich mit diesen Ball-Künstlern besser und schneller einsetzen.

Was bringen mir Spieler mit 5 Sternen? Grundsätzlich können alle Spieler jeden Skill-Move mit dem rechten Stick durchführen. Doch mit den 5-Sterne-Profis geht das deutlich besser: Je nach Sterne-Wertung und Attributen werden schwächer bewertete Spieler fehleranfällige und langsamere Versionen einiger Tricks durchführen.

Die Skill-Wertung geht hier von 1 bis 5 Sterne und je mehr Sterne ein Spieler mitbringt, desto besser lassen sich irre Tricks abziehen.

Damit Ihr wisst, welche Spieler zum Launch von FIFA 22 überhaupt 5 Sterne bei den Skills aufweisen, findet Ihr hier eine Übersicht.

Alle Spieler mit 5 Sterne Wertung für Spezialtricks in FIFA 22

Das sind die Spieler mit 5 Sterne-Skills in der Übersicht: In der Tabelle findet ihr die bisher bekannten 5-Sterne-Trickser nach Wertung sortiert. Dazu findet ihr die Position und die Liga, in denen die Spieler kicken.

Name (Rating) Position/Liga Name (Rating) Position/Liga 1. Kylian Mbappé (91) ST/Ligue 1 27. Allan Saint-Maximin (79) LM/Premier League 2. Neymar (91) LF/Ligue 1 28. Antony (79) RF/Eredivisie 3. Christiano Ronaldo (91) ST/Premier League 29. David Neres (79) RF/Eredivisie 4. Di Maria (87) RF/ Ligue 1 30. Xherdan Shaqiri (79) RF/Ligue 1 5. Jadon Sancho (87) RM/Premier League 31. Gelson Martins (78) RM/Ligue 1 6. Paul Pogba (87) ZM/Premier League 32. Quaresma (77) RF/Primeira Liga 7. Riyad Mahrez (86) RF/Premier League 33. Igor Coronado (76) RF/SPL 8. Thiago (86) ZM/Premier League 34. Ricardo Centurión (75) RF/Primera División (Arg.) 9. Marcus Rashford (85) LM/Premier League 35. Silas (75) RM/Bundesliga 10. Memphis Depay (85) MS/Primera División 36. Luciano Acosta (75) ZOM/MLS 11. Roberto Firmino (85) MS/Premier League 37. Amine Harit (75) ZOM/Ligue 1 12. Hakim Ziyech (84) RF/Premier League 38. Cesinha (75) ZOM/K League 1 13. Josip Iličić (84) MS/Serie A 39. Ignacio Piatti (75) ZOM/Primera División (Arg.) 14. Zlatan Ibrahimović (84) ST/Serie A 40. Hernâni (75) RM/Serie A 15. Ousmane Dembélé (83) RF/Primera División 41. Marcelino Moreno (74) ZM/MLS 16. Juan Cuadrado (83) RV/Serie A 42. Alexandru Maxim (74) ZOM/Süper Lig 17. João Félix (83) MS/Primera División 43. Rayan Cherki (73) RF/Ligue 1 18. Wilfried Zaha (82) LS/Premier League 44. Jorge Carrascal (73) ZOM/Primera División (Arg.) 19. Jesús Corona (82) RM/Primeira Liga 45. Modou Barrow (71) MS/K League 1 20. Martin Ødegaard (82) ZOM/Premier League 46. Chanathip Songkrasin (71) MS/J1 League 21. Coutinho (82) ZOM/Primera División 47. Aiden McGeady (70) LM/Football League One 22. Nani (81) LF/MLS 48. Negueba (69) RM/K League 1 23. Marlos (81) ZOM/Premjer-Liha (Ukraine) 49. Gary Mackay-Steven (67) RM/Scottish Premiership 24. Vinícius Jr. (80) LF/Primera División 50. Talles Magno (67) LM/MLS 25. Eduardo Salvio (80) RM/Primera División (Arg.) 51. Ilsinho (67) RM/MLS 26. Marcelo (80) LV/Primera División

Das sind alle regulären 5-Sterne-Skiller, die bisher vorgestellt wurden. Icons und sonstige Spezialkarten haben wir in dieser Liste nicht aufgeführt.

Wahrscheinlich erhalten andere Spieler mit 4 Sternen in Zukunft Spezialkarten, die ihnen ebenfalls 5-Sterne-Skills verschaffen.

Wer sind die besten Trickser? Wie im vorherigen Jahr gibt es drei Spieler mit 5 Sternen für Spezialbewegungen und mit über 90 in der Gesamtwertung:

Mbappé – 91

Neymar – 91

Christiano Ronaldo – 91

Ein Spieler aus der Bundesliga ist vertreten

Welcher Spieler ist dabei? In FIFA 22 hat es ein Spieler aus der Bundesliga auf die Liste geschafft. Silas Katompa Mvumpa vom VfB Stuttgart ist der einzige Bundesliga-Profi unter den 5-Sterne-Skillern:

Leider hat Silas insgesamt keine besonders herausragenden Werte. Mit 87 Pace ist er zwar nicht langsam und 80 Dribbling sind nicht katastrophal, aber auch nicht besonders gut. Seine anderen Werte sind dafür überwiegend niedrig. Daher ist Silas höchstens für den Start in FUT eine geeignete Karte.

Im letzten Jahr fiel die Auswahl besser aus. Mit Sancho, Thiago und Harit sind aber drei technisch starke Spieler aus der Bundesliga abgewandert.

Seid ihr auch auf der Suche nach schnellen Spielern? Schaut euch doch die Top 20 der schnellsten Spieler in FIFA 22 an – So bringt ihr Geschwindigkeit in euer Team.