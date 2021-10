Am Freitagabend startete das OTW-Event in FIFA 22. Doch neben Spezialkarten landete auch ein neues Cosmetic-Bundle im Shop. Und das ist gar nicht mal so günstig.

Was ist in FIFA 22 los? Das OTW-Event startete passend mit dem Release von FIFA 22 und brachte die neuen, dynamischen Karten für die größten Transfers des Sommers ins Spiel.

Doch neben den gewohnten Packs fanden FIFA-Fans auch etwas Neues im Shop vor: “Mirais Komplettbundle” sowie viele einzelne Cosmetics, die offenbar auf einer Heldin namens “Mirai” und einem großen Roboter basieren. Die Preise dafür sind deftig:

Eine Choreo namens “Mirai’s Mecha Soul”-XL-Choreo. Die kostet 12.000 Münzen oder 125 FIFA Points.

“Mirais Stadionthema”. Das geht für 15.000 Münzen oder 175 Points.

“Mirais Mecha Soul” Wappen kostet 20.000 Münzen oder 225 Points.

Das passende Heimtrikot soll 30.000 Münzen kosten, oder 350 Points. Das Auswärtstrikot kostet ebenfalls so viel.

“Mirai’s Spielfeldtrophäe kostet 36.000 Münzen oder 400 Points.

Und der neue “Mirai’s Mecha Soul”-VIP-Bereich geht für 45.000 Münzen oder 500 Points.

Alternativ gibt es das ganze auch in Bundles.

“Mirai’s Komplettbundle” wird für 135.000 Münzen oder 1.500 Points angeboten. Da steckt alles drin.

Alternativ gibt es das “Grundlagenbundle”, mit etwas weniger Cosmetics für 90.000 Münzen oder 1.000 Points.

Oder das Trikot-Bundle mit beiden Shirts, für 50.000 Münzen oder 550 Points.

Das “Komplettbundle” soll 135.000 Münzen kosten

Cosmetics für die Preise von starken Spiielern

Bei den Cosmetics handelt es sich um eben das: Kosmetische Inhalte, die das Stadion zwar schicker machen, aber spielerisch nichts bringen. In der Vergangenheit bekam man die vor allem zufällig aus Packs, oder aus dem Saisonfortschritt.

Auffällig ist der hohe Preis. Um das zu vergleichen: Für die 135.000 Münzen, die das komplette Bundlepack kostet, bekommt man grad beispielsweise diese Spieler (via futbin):

Paul Pogba (87, 129.000 Münzen)

Ruud van Nistelrooy, Ikone (86, 134.000 Münzen)

Die Meta-Karten Llorente (86, 118.000 Münzen) oder Ferland Mendy (83, 108.000 Münzen)

Erling Haaland, zwei Mal (88, 61.000)

Und jede Menge weiterer Spieler. Selbst, wenn man nur das Trikot für 30.000 Münzen als Beispiel nimmt, fällt auf: Für solche Preise kriegt man starke Spieler wie Jan Oblak, Harry Kane, Sergio Ramos (zweimal) oder Renato Sanches.

Gerade im Trading-orientierten Transfermarkt von Ultimate Team, bei dem man auf jede Münze schaut, um an gute Spieler zu kommen, wirken die Preise für die Cosmetics dennoch ungewohnt hoch.

Tatsächlich ist es aber nicht das erste Mal, dass solche Cosmetics außerhalb von Packs für viele Münzen verkauft werden. Schon im Mai 2021 wagte FIFA zum ersten Mal ein solches Experiment. Schon damals kam das nicht gut an – und auch diesmal gibt es Kritik.

Das sagt die Community: Im FIFA-Subreddit werden die neuen Cosmetics nicht gerade positiv aufgenommen. Den meisten Spielern in den Kommentaren erscheint der Preis deutlich zu hoch:

“Ich grinde seit dem Early Access ohne was auszugeben und habe 300.000 und EA will, dass ich die Hälfte für diesen Quatsch ausgebe?” kommentiert User Antropomorphis (via reddit).

“Wer zum Teufel soll die kaufen?”, fragt ein anderer User (via reddit).

“Das muss ein soziales Experiment sein, richtig?”, vermutet User Balakov_Gang (via reddit).

Darüber hinaus kommentieren einige, dass man in Ultimate Team sogar einstellen kann, dass der Gegner mit den eigenen Auswärtstrikots dargestellt werden kann, um Probleme bei der Farbgebung auf dem Platz zu verhindern. Gut möglich also, dass nie jemand das Trikot sieht, für das man so viele Münzen ausgegeben hat.

Ist es für euch eine Option, so viele Münzen für Cosmetics in FIFA 22 auszugeben? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und wenn ihr eher nach Spielern sucht, für die ihr eure Münzen ausgeben könnt: Hier ist ein günstiges Bundesliga-Starter-Team.